Eugen Teodorovici: „Boloș a distrus sistemul de fonduri europene. Este un dezastru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici l-a criticat pe Marcel Boloș, despre care spune că a distrus complet sistemul de fonduri europene. Teodorovici afirmă că România se află astăzi la cel mai scăzut nivel al administrației publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Eugen Teodorovici a explicat că, în loc să sprijine dezvoltarea României, fondurile europene au fost prost gestionate și direcționate greșit.
„Boloș a distrus sistemul de fonduri europene. L-a distrus. O să vedeți în perioada următoare. Este un dezastru. Și, din păcate pentru România, culmea, fondurile europene sunt exact elementul care a distrus această țară astăzi. De ce? Odată că n-au intrat unde trebuie. Și doi la mână, au intrat cu mari probleme. Din păcate, astăzi, România este la cel mai de jos nivel al calității administrației publice, centrale și locale. Trebuie spus lucrul acesta.”, a declarat Teodorovici.
Fostul ministru a atras atenția și asupra modului în care sunt crescute bugetele proiectelor, după ce contractele sunt semnate. El a subliniat că pandemia și războiul din Ucraina au fost invocate ca pretexte pentru astfel de decizii.
„Corupția, din păcate, este la un nivel mai mare decât… Eu vă spun situația de astăzi. Dacă avem legiferate creșteri de bugete prin ordonanțe de urgență, adică faci contractul într-un fel și după aceea, prin ordonanțe de urgență, vii și le mărești bugetele… Asta pe timpuri se numea pușcărie. Asta se poate face invocând ce? Pandemia și războiul din Ucraina. După care, o să vedeți și ce o să invoce România când face proiectele europene. Ce? Creștere de bugete, pentru că nu mai sunt materiale de construcție. Pentru că Ucraina o să fie cea care absorbe tot de pe piață.”, a adăugat Teodorovici.