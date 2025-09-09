Eugen Teodorovici: „Boloș a distrus sistemul de fonduri europene. Este un dezastru”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Eugen Teodorovici l-a criticat pe Marcel Boloș, despre care spune că a distrus complet sistemul de fonduri europene. Teodorovici afirmă că România se află astăzi la cel mai scăzut nivel al administrației publice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Eugen Teodorovici: „Fondurile europene sunt exact elementul care a distrus această țară”

Eugen Teodorovici a explicat că, în loc să sprijine dezvoltarea României, fondurile europene au fost prost gestionate și direcționate greșit.

„Boloș a distrus sistemul de fonduri europene. L-a distrus. O să vedeți în perioada următoare. Este un dezastru. Și, din păcate pentru România, culmea, fondurile europene sunt exact elementul care a distrus această țară astăzi. De ce? Odată că n-au intrat unde trebuie. Și doi la mână, au intrat cu mari probleme. Din păcate, astăzi, România este la cel mai de jos nivel al calității administrației publice, centrale și locale. Trebuie spus lucrul acesta.”, a declarat Teodorovici.

Ce altădată se numea pușcărie, azi se face prin ordonanțe de urgență

Fostul ministru a atras atenția și asupra modului în care sunt crescute bugetele proiectelor, după ce contractele sunt semnate. El a subliniat că pandemia și războiul din Ucraina au fost invocate ca pretexte pentru astfel de decizii.