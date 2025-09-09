Eugen Teodorovici: Ilie Bolojan are răspunsuri de infractor

Eugen Teodorovici a fost invitat în emisiunea ”Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”. El a declarat că Ilie Bolojan „are răspunsuri de infractor” și se întreabă de ce anume nu vrea să facă mai repede rectificarea bugetară. Eugen Teodorovici a mai analizat apariția premierului la TVR.

„-I-a găsit pe infractorii acestei țări: invalizii, mămicuțele și veteranii.

–Ăsta este răspuns de infractor și nu în sensul acela de a fura ceva, clasic, direct, dar totuși, o face. O luăm băbește: când ești prim-ministru spui așa: oamenii, îi pui deoparte, firmele, deoparte, și începi să vezi ce ai între ele, ca și cheltuieli. Și o să găsești acolo, spui: e ultimul lucru pe care îl fac, de care mă ating: românii, firmele din România. Când faci bgetul nu te închizi pe ele. Dacă domnul Bolojan ar pune mâna pe bugetul pe care l-a aprobat ca senator, din care el taie acum, o să găsești: birotică, în toată administrația națională, centrală și locală sunt zeci, dacă nu, sute de milioane de euro, pe orice prostie, de la hârtie până la orice. De la mobilă de birou, de la spațiile, chiriile de spații pe care statul le închiriază, sunt sume imense pe care le poate scoate din economie, să le oprească, efectiv. De ce nu face rectificarea mai repede, pentru că nu vrea să taie banii de partide, unde trebuie să fie zero”, a fost dialogul dintre Ionuț Cristache și Eugen Teodorovici.