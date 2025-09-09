Eugen Teodorovici: „Ăsta e un guvern de penali”

Eugen Teodorovici a fost invitatul lui Ionuț Cristache, la emisiunea „Ai aflat!”. El a pus „pe masă” și scenariul cu Ilie Bolojan care „își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând că pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins că speră că va fi neconstituțională, ca să poată să plece, să se victimizeze și să spună: vedeți, eu am vrut, dar sistemul…”. Acesta spune că, Ilie Bolojan vrea să se victimizeze, deoarece „el singur nu are onoarea să-și dea demisia”.

„Este posibil și scenariul cu Bolojan, care își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând că pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins că speră că va fi neconstituțională, ca să poată să plece, să se victimizeze și să spună: vedeți, eu am vrut, dar sistemul…Garantez că acesta este planul lui Bolojan, pentru că el singur nu are onoarea să–și dea demisia, văzând că strada e împotriva lui, majoritatea. Și atunci el caută astfel de scăpări, își dă seama că a început cu stângul, cu aceste pachețele de măsuri, care mai de care mai aberante, și atunci, el se victimizează, ca el să rămână, cumva, în istoria țării, ca cel care a vrut să reformeze statul, dar nu s-a putut”.

În continuare, se vorbește și despre Marcel Boloș ca o „victimă a opresiunii PSD-iste”. Eugen Teodorovici povestește cum, în anul 2015, i-a spus premierului de atunci, Victor Ponta, să îl dea afară pe Boloș, care, la vremea respectivă, era Director General la Ministerul Transporturilor.

–Boloș este, dintr-o dată o victimă a opresiunii PSD-iste. –Să știți, că în 2015, eu eram la Finanțe și Victor Ponta era Prim-ministru: și eu atunci, i-am spus lui Victor: dă-l afară pe acest individ. Era director General la Ministerul Transporturilor, se ocupa de Fonduri Europene: și i-am spus: Victor, dă-l afară că va distruge țara. Pentru că-l știam din zona de fonduri europene ce ravagii face, încă de la acea vreme. Dan Șova a zis: peste cadavrul meu. Și eu i-am zis: Dane, ai două motive: fie ăsta îți dă ceva, știi că îl susține cine îl susține: Helvig. Acum s-a rupt lanțul de iubire între Helvig, Bolojan și Boloș. Pentru că știți foarte bine, că, în duminica votului pentru prezidențiale, la ora 6 s-a dat alt semnal, și acolo a câștigat George Simion, în Ilfov, și acum este mare ură între Bolojan, Nicușor Dan, pe echipa de la Ilfov. Șeful Anaf-ului a fost schimbat, uitați-vă de ce și cine a reacționat la schimbarea domniei sale. Și cine era în spatele acestei doamne, în al doilea rând, uitați-vă la firma care are sediul social într-o toaletă, pe la Televiziune. E mare scandal acum la ANAF, această companie care, de foarte mulți ani activează, a clonat site-uri de la firme de construcții, cifre de afaceri de miliarde de lei, nimeni n-a verificat-o. Domnul Bolojan spune că Oradea e un oraș frumos, foarte bine, dar a și primit finanțări, în detrimentul altor comunități locale pe întreaga țară. Domnul Boloș, după aceea, a mers la Minsiterul Fondurilor Europene, o să vedeți în anii ce urmează de ce România și-a schimbat sistemul de management. Domnul Boloș și-a pus în brațe, 1,5 miliarde de euro, pentru că dânsul acum a devenit director General al Agenției Dezvoltări Regionale Nord-Vest”, a fost dialogul dintre Ionuț Cristache și Eugen Teodorovici.

În încheiere, fostul ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice a declarat:

„Ăsta e un guvern de penali. Și nu am spus-o eu, a spus-o un magistrat: eu nu am văzut un guvern cu atâția penali. Eu știu că am o singură lege, Constituția, dar Useriștii se găsesc în toate fazele. O să vedeți în curând un alt ministru, după Anastasiu, o să vedeți și un ministru care e plin de conflicte de interese, ministru care are acces la bani, și o să vedeți în instituția proprie, și mă întreb oare de ce nu văd structurile statului. Eu, dacă aș fi făcut asta, când eram la Fonduri Europene sau la Finanțe, să-mi angajez măcar unul dintr-o firmă de-a mea, să spunem, dacă aș fi avut firmă la vremea respective, eram pe toate ziarele. Astăzi, se poate”, a conchis Eugen Teodorovici.

