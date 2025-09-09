Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Eugen Teodorovici: „Ăsta e un guvern de penali”

Eugen Teodorovici: „Ăsta e un guvern de penali”

09 sept. 2025, 23:36, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Eugen Teodorovici: „Ăsta e un guvern de penali”

Eugen Teodorovici a fost invitatul lui Ionuț Cristache, la emisiunea Ai aflat!”. El a pus pe masăși scenariul cu Ilie Bolojan care își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins speră va fi neconstituțională, ca poată plece, se victimizeze și spună: vedeți, eu am vrut, dar sistemul…”. Acesta spune că, Ilie Bolojan vrea să se victimizeze, deoarece el singur nu are onoarea să-și dea demisia”.

Este posibil și scenariul cu Bolojan, care își caută ieșirea din spațiul politic acum, sperând că pe 24, când CCR-ul va decide asupra legii cu magistrații, el speră, sunt convins că speră că va fi neconstituțională, ca să poată să plece, să se victimizeze și să spună: vedeți, eu am vrut, dar sistemul…Garantez că acesta este planul lui Bolojan, pentru că el singur nu are onoarea săși dea demisia, văzând că strada e împotriva lui, majoritatea. Și atunci el caută astfel de scăpări, își dă seama că a început cu stângul, cu aceste pachețele de măsuri, care mai de care mai aberante, și atunci, el se victimizează, ca el să rămână, cumva, în istoria țării, ca cel care a vrut să reformeze statul, dar nu s-a putut”.

În continuare, se vorbește și despre Marcel Boloș ca o victimă a opresiunii PSD-iste”. Eugen Teodorovici povestește cum, în anul 2015, i-a spus premierului de atunci, Victor Ponta, să îl dea afară pe Boloș, care, la vremea respectivă, era Director General la Ministerul Transporturilor.

Boloș este, dintr-o dată o victimă a opresiunii PSD-iste.

Să știți, că în 2015, eu eram la Finanțe și Victor Ponta era Prim-ministru: și eu atunci, i-am spus lui Victor: dă-l afară pe acest individ. Era director General la Ministerul Transporturilor, se ocupa de Fonduri Europene: și i-am spus: Victor, dă-l afară că va distruge țara. Pentru că-l știam din zona de fonduri europene ce ravagii face, încă de la acea vreme. Dan Șova a zis: peste cadavrul meu. Și eu i-am zis: Dane, ai două motive: fie ăsta îți dă ceva, știi că îl susține cine îl susține: Helvig. Acum s-a rupt lanțul de iubire între Helvig, Bolojan și Boloș. Pentru că știți foarte bine, că, în duminica votului pentru prezidențiale, la ora 6 s-a dat alt semnal, și acolo a știgat George Simion, în Ilfov, și acum este mare ură între Bolojan, Nicușor Dan, pe echipa de la Ilfov. Șeful Anaf-ului a fost schimbat, uitați-vă de ce și cine a reacționat la schimbarea domniei sale. Și cine era în spatele acestei doamne, în al doilea rând, uitați-vă la firma care are sediul social într-o toaletă, pe la Televiziune. E mare scandal acum la ANAF, această companie care, de foarte mulți ani activează, a clonat site-uri de la firme de construcții, cifre de afaceri de miliarde de lei, nimeni n-a verificat-o.

Domnul Bolojan spune că Oradea e un oraș frumos, foarte bine, dar a și primit finanțări, în detrimentul altor comunități locale pe întreaga țară. Domnul Boloș, după aceea, a mers la Minsiterul Fondurilor Europene, o să vedeți în anii ce urmează de ce România și-a schimbat sistemul de management. Domnul Boloș și-a pus în brațe, 1,5 miliarde de euro, pentru că dânsul acum a devenit director General al Agenției Dezvoltări Regionale Nord-Vest”, a fost dialogul dintre Ionuț Cristache și Eugen Teodorovici.

În încheiere, fostul ministru al fondurilor europene și apoi al finanțelor publice a declarat:

Ăsta e un guvern de penali. Și nu am spus-o eu, a spus-o un magistrat: eu nu am văzut un guvern cu atâția penali. Eu știu că am o singură lege, Constituția, dar Useriștii se găsesc în toate fazele. O să vedeți în curând un alt ministru, după Anastasiu, o să vedeți și un ministru care e plin de conflicte de interese, ministru care are acces la bani, și o să vedeți în instituția proprie, și mă întreb oare de ce nu văd structurile statului. Eu, dacă aș fi făcut asta, când eram la Fonduri Europene sau la Finanțe, să-mi angajez măcar unul dintr-o firmă de-a mea, să spunem, dacă aș fi avut firmă la vremea respective, eram pe toate ziarele. Astăzi, se poate”, a conchis Eugen Teodorovici.

Autorul recomandă:

Teodorovici analizează candidații la Primăria Capitalei: „Nu au ei la un loc câtă administrație am eu în spate”

Eugen Teodorovici: „BOLOȘ a distrus sistemul de fonduri europene. Este un dezastru

Mediafax
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Cancan.ro
Motivul ȘOCANT pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-a sinucis. Detalii din anchetă
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Rusia aplică „rețeta Ucraina” împotriva Finlandei. Aceleași minciuni, aceleași amenințări – doar ținta s-a schimbat
Mediafax
Precizările DNA în urma perchezițiilor de la ELCEN / DNA face percheziții la sediul ELCEN București
Click
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Cancan.ro
Delia, schimbare radicală: artista vrea să devină mamă! 'Când i-am văzut pe…
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de „Betty cea urâtă” din serialul care a cucerit o lume întreagă în anii 90? Ana Maria Orozco are 50 de ani acum și un corp de invidiat!
observatornews.ro
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
StirileKanalD
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
KanalD
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Sensul giratoriu 2025: Este legal să mergi înainte dacă te afli pe banda 2? Cine are prioritate în „rotundă”
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Capital.ro
Bani pentru moștenitori după un deces. Reguli succesiune în România. Documentul ce nu poate lipsi din dosar
Evz.ro
Electrocasnicele care consumă cel mai mult curent. Cum poți reduce factura la energie
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
RadioImpuls
VIDEO WOW! Emilia Ghinescu a apărut așa și internetul a luat foc. Apariția interpretei de muzică populară este de-a dreptul hipnotizantă. Vezi IMAGINILE care au înnebunit fanii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Descopera.ro
A fost inaugurat cel mai mare baraj hidroelectric din Africa
MEDIU Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
23:57
Daniel Zamfir o somează pe Diana Buzoianu: Construcția hidrocentralelor, blocată în proceduri la Ministerul Mediului
SPORT Dezastru pentru tricolori: România, egal în meciul cu Cipru. Ne-a mai rămas doar barajul
23:45
Dezastru pentru tricolori: România, egal în meciul cu Cipru. Ne-a mai rămas doar barajul
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”
23:35
Adrian Năstase: „Biden i-a împins pe ruși în brațele Chinei. TRUMP a împins India în brațele alianței China-Rusia”
AUTO Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric
23:29
Ofensiva Europei pe piața mașinilor electrice pentru a opri asaltul mărcilor chineze. La Salonul Auto de la Munchen, BMW a lansat un SUV electric
ACTUALITATE Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”
23:15
Adrian Năstase: „România a avut etape care ne-au lăsat un gust AMAR, dar ne-au ajutat să înțelegem anumite lucruri”
CINEMA Leonardo DiCaprio mai vrea încă un premiu Oscar. Actorul a participat la avanpremiera noului său film, „One Battle After Another”
23:00
Leonardo DiCaprio mai vrea încă un premiu Oscar. Actorul a participat la avanpremiera noului său film, „One Battle After Another”