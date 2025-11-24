Demiterea surprinzătoare de către președintele Nicușor Dan a consilierului Ludovic Orban continuă să agite prima scenă politică. Tema a fost abordată fără menajamente și de invitata de luni a jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul. Fostul edil al Capitalei a readus pe tapet perioada când Orban a fost premier al României și o ataca constant, dar și rolul acestuia față de președinte.

Gabriela Firea a amintit că în perioada când a fost prim-ministru, Ludovic Orban a dus o luptă ostilă contra sa – la acea vreme Primar general al Capitalei -, tăindu-i bugetele.

“ Cât a muncit domnul Orban pentru a deveni domnul Nicușor primar și pe urmă președinte “

Lidera social-democrată a mărturisit că o amuză situația de criză care a dus la demiterea consilierului prezidențial.

“Când domnul premier Orban tăia de la București pentru că voia să fie un alt primar decât mine. Ceea ce i-a reușit, până la urmă. Acum chiar m-a amuzat când a pierdut postul de consilier. Păi m-a amuzat, n-ai cum să nu te amuzi puțin. Păi nu se poate. Cât a muncit domnul Orban pentru a deveni domnul Nicușor primar și pe urmă președinte și acum, de la o declarație, a ieșit afară din decor? Poate analizează și dumnealui mai bine“, a comentat europarlamentara PSD.

Au fost înșelați bucureștenii?

Ionuț Cristache: Stați așa, să nu ne depășim, că paranteza asta e interesantă. Mai ales că a fost o schemă de vot acolo, care a lucrat în defavoarea dumneavoastră și poate că au fost înșelați și bucureștenii. Ce credeți că a dinamitat, de fapt, relația celor doi? O simplă declarație?

Gabriela Firea: Am spus de la început, colegilor mei, că nu cred că va continua foarte mult timp domnul Orban mandatul de consilier prezidențial și mă și explic. Deși are multă experiență politică acumulată, deși, într-adevăr, a fost persoana care a reușit să coaguleze întreaga dreaptă politică din București în favoarea candidatului Nicușor Dan, atât la primărie cât și la prezidențiale. Mi-aduc aminte, chiar ca premier, în loc să își înceapă ședințele de guvern cu proiectele la nivel național, anunțând ceea ce intenționează să supună atenției executivului, luni de zile începea cu Bucureștiul, cu atac la primarul general. Îmi ataca proiectele, inclusiv cele sociale domnul Orban.

În opinia fostului primar general, demiterea lui Orban este firească, întrucât și-a depășit atribuțiile și ar fi pus un al doilea mandat al președintelui în pericol. Nicușor Dan nu își permitea luxul să țină la Cotroceni o persoană ca Orban. Era total lipsit de fair play cum Orban ataca mereu PSD, a completat Firea.

