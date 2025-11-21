Prima pagină » Știri politice » Telenovela continuă. Ludovic Orban îi dă replica lui Nicușor Dan, după ce a fost concediat: „Viața mea nu este telenovelă”

Ruxandra Radulescu
21 nov. 2025, 15:43, Știri politice
Ludovic Orban i-a dat replica președintelui Nicușor Dan, după afirmațiile despre revocarea acestuia din funcția de consilier prezidențial, din cauza diferenței de opinii. Potrivit lui Orban mărul discordiei ar fi fost critica dură a fostului consilier la adresa PSD-ului. 

Ludovic Orban susține că unul dintre motivele concedierii ar fi fost atitudinea sa critică față de Partidul Social Democrat.

„Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților.

Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu.

Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România”, a transmis Ludovic Orban pe Facebook.

Ludovic Orban: „Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”

Orban a afirmat că nu a fost de acord nici cu susținerea pe care Nicușor Dan i-a arătat-o lui Cătălin Drulă în competiția pentru Primăria Capitalei și a adăugat că: „președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid”.

„Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.
P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, a transmis Ludovic Orban.

