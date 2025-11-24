Nicușor Dan are o altă abordare pentru planul lui Donald Trump: „Negocierile de pace trebuie să țină cont de securitatea Republicii Moldova”

Președintele României, Nicușor Dan, a participat luni prin video-conferință la reuniunea extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, pentru a discuta planul Uniunii Europene privind pacea în Ucraina. Acesta a subliniat unitatea europeană și sprijinul puternic pentru Ucraina. De semenea, Nicușor Dan a menționet legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a întregii regiuni în ansamblu.

„Astăzi am participat la o reuniune extraordinară #EUCO, foarte utilă și mult necesară, convocată de președintele Costa. Am făcut schimb de opinii și evaluări cu privire la cele mai recente evoluții privind procesul de pace pentru Ucraina. Noi, ca europeni, vom rămâne uniți și am reafirmat sprijinul puternic al UE pentru Ucraina. De asemenea, am subliniat astăzi că UE aduce o valoare adăugată în conturarea și implementarea procesului de pace pentru Ucraina. Am subliniat în timpul intervenției mele că trebuie să găsim soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului nostru pentru Ucraina, prin măsuri concrete. Am subliniat, de asemenea, că există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să ia în considerare acest aspect” a declarat președintele României, Nicușor Dan.