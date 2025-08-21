Florin Călinescu, ironii la adresa lui Nicușor Dan: „Ce ne făceam dacă era pasionat de sporturi extreme? Se DEVIAU toate avioanele”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, Florin Călinescu a lansat o tiradă de ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, comentând în stilul său caracteristic activitățile private ale acestuia și modul în care este însoțit de echipa de protecție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Florin Călinescu a făcut mai multe ironii la adresa președintelui Nicușor Dan, comentând într-o notă sarcastică deplasările efectuate de șeful statului în ultima perioadă, în special în zonele cu păduri. Acesta a comparat contextul actual cu unul în care Nicușor Dan ar fi fost pasionat de domeniul aviației.
„Tu știi că de când Nicușor merge prin păduri cu copiii în cârcă, 8 SPP-iști au fost sfășiați de urși? Ce ne făceam dacă Nicușor era surfer? Sau dacă era parapantist? Se deviau avioanele, toată circulația avioanelor era deviată pentru că președintele se arunca cu parapanta cu copiii în brațe și cu concubina. Se interziceau berzele, guguștiucii, era plin cerul de SPP-iști îmbrăcați în Superman și Spiderman,” a spus Călinescu.