Gheorghe Piperea anunță verificarea AVERII lui Nicușor Dan

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Gheorghe Piperea a anunțat că în această toamnă va demara o acțiune de verificare a averii președintelui Nicușor Dan. Accentul va fi pus pe donațiile primite de Nicușor Dan în campania prezidențială și în mandatul de primar al Capitalei. Piperea a avertizat că, dacă șeful statului nu oferă explicații, se poate ajunge la caz penal și chiar la suspendare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

„În primul rând, acele donații pe care le-a primit când era primar general și mai ales donațiile din timpul campaniei prezidențiale, au rămas banii lui. Cine i-a făcut aceste donații? Ce anume s-a întâmplat cu această finanțare? La o adică sunt banii lui și asta este. Anunț o acțiune de verificare a averii lui Nicușor Dan, asta se va întâmpla în această toamnă. Care este majoritatea parlamentară care îl va susține și ce explicații va da, pentru că dacă nu dă explicații e caz penal. Atunci, partea de suspendare va deveni mai simplă,” a declarat Piperea.