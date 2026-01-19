Prima pagină » Actualitate » Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic

Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic

Bianca Dogaru
19 ian. 2026, 16:58, Actualitate
Aceleași Legi ale Justiției, două mesaje opuse: ce susținea Crin Bologa în 2022 și ce acuză astăzi fostul șef DNA despre „pactul” politic

Crin Bologa a susținut în 2022, în Parlament, că noile Legi ale Justiției întăresc Direcția Națională Anticorupție și îi garantează independența. Patru ani mai târziu, același pachet legislativ este descris de Bologa drept rezultatul unui proces opac, legat de un „pact de neagresiune” și de blocarea Justiției. 

În toamna anului 2022, Bologa vorbea în calitate de procuror-șef al DNA și valida public reforma. Mesajul transmis parlamentarilor era clar: instituția rămâne autonomă, eficientă și protejată de ingerințe  politice.

 „S-a ajuns la proiecte de legi ale Justiției în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, proiecte care, pe noi, în mare măsură ne mulțumesc. Aceste proiecte ne garantează independența funcțională, ne garantează autonomia de funcționare, ne garantează un buget distinct și multe dintre prevederi au reparat unele dispoziții ale legilor Justiției introduse în perioada 2017-2018”.

Tot atunci, Bologa insista că noile legi protejează decizia procurorilor DNA și păstrează forța instituției. El respingea orice suspiciune legată de slăbirea luptei anticorupție.

„În mod expres se prevede că numai Procurorul ierarhic superior și numai Procurorul șef DNA poate infirma soluțiile procurorilor din cadrul Direcției Naționale Anticorupție. Am ținut să precizez acest lucru (…) pentru a vă asigura (…) că Direcția Națională Anticorupție păstrează forța de acțiune și autonomia și asta înseamnă că o să păstrăm și eficiența în investigațiile noastre.”

Poziția din 2022 se încheie fără echivoc, Bologa afirmă că DNA poate funcționa normal și eficient pe baza noilor reglementări.

„Vreau să repet și să se înțeleagă foarte bine. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, actualele reglementări ne permit să funcționăm și să fim eficienți.” 

Patru ani mai târziu, în 2026, discursul lui Crin Bologa este complet diferit

În cadrul unei conferințe susținute la UBB Cluj, fostul șef al DNA a susținut că legile adoptate în 2022 au rezultat din consultări închise și presiuni politice. El vorbește despre centre de influență, mesaje transmise în timpul votului și despre interese de grup. Bologa afirmă că a cerut inclusiv o intervenție la nivelul președintelui.

„În Comisia Juridică aveam impresia că i-am convins pe cei de acolo. Când era de votat, toți primeau un mesaj pe telefon, în Comisia Juridică a Parlamentului și se vota cu totul altceva. De asta fac trimitere la acele centre de reflecție. N-am avut încotro și am cerut o întrevedere cu președintele României. Am fost la Controceni, i-am explicat ce se întâmplă și mi-a spus că oamenii politici au nevoie de liniște. Sigur că am fost dezamăgit și lucrurile au continuat și legile au fost adoptate. Instituții ale statului cu atribuții în apărarea democrației și ordinii constituționale, prin pârghiile avute la dispoziție, au susținut numirea în funcții importante a unor personaje incompetente și șantajabile.”

Diferența dintre declarațiile din 2022 și cele din 2026 este majoră. Atunci, Bologa prezenta Legile Justiției drept o garanție pentru DNA. Astăzi, el vorbește despre efecte nocive și despre un mecanism care ar fi oprit anchetele de mare corupție.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

TERIFIANT Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
18:08
Un bărbat din Timișoara s-a decapitat singur cu o ghilotină improvizată. Cum a construit instrumentul care i-a adus sfârștiul
REACȚIE Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
18:05
Călin Georgescu anunță că va depune o coroană de flori de Ziua Unirii Principatelor: „Veniți să ne unim vocile și inimile”
TURISM Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
17:59
Singurul sat din Republica Moldova unde se află case de „hobbiți”. Turiștii sunt atrași de locuințele neobișnuite ale localnicilor
ULTIMA ORĂ Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
17:24
Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
IMOBILIARE Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
17:15
Impozit 2026. Cum se calculează taxa pe teren și care este termenul limită de plată
ULTIMA ORĂ Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, va dezbate viitorul muncii, la Davos, în contextul noilor industrii
16:59
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, va dezbate viitorul muncii, la Davos, în contextul noilor industrii
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Soția lui Călin Donca, reacție după acuzațiile de adulter la Survivor 2026. Ce se va întâmpla cu relația lor, după dezvăluirile Larisei Uță
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Unele obiecte pe care le credeam planete ar putea fi mici găuri negre de la începutul timpului
FLASH NEWS CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
18:08
CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
LIVE 🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
17:52
🚨 Davos 2026: ultima șansă de a salva vechea ordine mondială? Care sunt principalele teme dezbătute de Trump și liderii lumii
EXCLUSIV Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară
17:27
Cristoiu: Nicușor Dan n-a mers la Davos pentru că se temea că va fi pui de curcă chioară
ECONOMIE În prima decizie din 2026 Isărescu vine cu vești proaste pentru români. Dobânzile nu vor scădea, consumul scade și inflația rămâne mare
17:00
În prima decizie din 2026 Isărescu vine cu vești proaste pentru români. Dobânzile nu vor scădea, consumul scade și inflația rămâne mare
FLASH NEWS Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
16:33
Emil Gânj, trimis în judecată pentru uciderea Andei Gyurca. Criminalul fugar ar avea un colaborator secret
NEWS ALERT Atac armat la o primărie din Republica Cehă: doi morți și mai mulți polițiști răniți
16:30
Atac armat la o primărie din Republica Cehă: doi morți și mai mulți polițiști răniți

Cele mai noi

Trimite acest link pe