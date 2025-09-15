Ion Cristoiu analizează reacțiile lui Moșteanu și Zelenski în cazul DRONEI intrate în spațiul aerian românesc

În cadrul unei ediții transmise live a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată pe Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a analizat reacția autorităților române, dar și pe cea a celor de la Kiev, în legătură cu pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian românesc, remarcând o importantă discrepanță între dimensiunile date situației de către autoritățile celor două state. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Ion Cristoiu a vorbit despre situația intrării unei drone rusești în spațiul aerian românesc. După spusele sale, ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, ar fi avut o abordare calmă, lipsită de îngrijorare asupra situației, asigurând cetățenii că situația este sub control și nu există pericole în acest sens.
Pe de altă parte, invitatul afirmă că, la mai puțin de 15 minute de la acest comunicat al autorităților române, președintele Volodimir Zelenski ar fi venit cu o declarație în totală opoziție, susținând că pătrunderea dronei rusești nu a fost o greșeală și că ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă pentru autoritățile române.
Cristoiu este de părere că ambele părți induc ipoteze greșite către public, dar în direcții opuse.
„Este o uriașă disproporție între manifestarea propagandistică, nu doar a celor doi, ci și a unor membri ai Uniunii Europene, și ceea ce s-a întâmplat în realitate. Vă dau exemplul unei știri, prezentată prima dată de cineva numit Moșteanu. Conform acesteia, forțele aeriene române au interceptat, pe 13 septembrie, o dronă care a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave au fost ridicate, au urmărit drona până când aceasta a dispărut de pe radar. Situația a fost monitorizată în permanență, populația nu a fost în pericol, iar misiunile sunt în desfășurare. Ni s-a transmis că se va reveni cu detalii. Numai că el n-a revenit cu detalii. A revenit Zelenski, peste 13 minute. Foarte important, peste 13 minute de la acel comunicat. Zelenski a declarat că drona a pătruns 10 kilometri în interiorul teritoriului românesc și a operat timp de 50 de minute. Dar de unde știa el toate astea? Ce, avea o antiaeriană acolo care să-i spună că drona a stat 50 de minute în spațiul românesc?”