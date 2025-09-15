Ion Cristoiu contestă profesionalismul miniștrilor Țoiu și Moșteanu în gestionarea pătrunderii dronei rusești în spațiul aerian românesc

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu ridica semne de întrebare cu privire la profesionalismul autorităților române și capacitatea de apărare națională, privind situația pătrunderii spațiului aerian românesc de către o dronă rusească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Ieri a spus că nu era un pericol. Dacă nu minte, Moșteanu este un iresponsabil”

Ion Cristoiu acuză autoritățile române de neprofesionalism și lipsă de coordonare în gestionarea unui incident care afectează siguranța națională. În mod special, face referire la ministrul de Externe, Oana Țoiu, și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îi consideră responsabili pentru distrugerea încrederii cetățenilor în autoritățile statului.

Cristoiu critică reacțiile întârziate și comunicarea ambiguă, care agravează și mai mult tensiunile din societate.