Ion Cristoiu contestă profesionalismul miniștrilor Țoiu și Moșteanu în gestionarea pătrunderii dronei rusești în spațiul aerian românesc

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu ridica semne de întrebare cu privire la profesionalismul autorităților române și capacitatea de apărare națională, privind situația pătrunderii spațiului aerian românesc de către o dronă rusească. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.
Ion Cristoiu acuză autoritățile române de neprofesionalism și lipsă de coordonare în gestionarea unui incident care afectează siguranța națională. În mod special, face referire la ministrul de Externe, Oana Țoiu, și la ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pe care îi consideră responsabili pentru distrugerea încrederii cetățenilor în autoritățile statului.
Cristoiu critică reacțiile întârziate și comunicarea ambiguă, care agravează și mai mult tensiunile din societate.
„Cum să am sentiment de siguranței când ăștia, doi neprofesioniști, mai ales Moșteanu, îmi compromit un lucru fundamental, încrederea mea ca cetățean că mă apără cineva. Domnule, a fost o dronă, nu era nici avion de vânătoare. O Românie cu 22 de milioane, membră NATO, nici nu ia în seamă. Da un comunicat. A fost o dronă. Îi sună pe toți miniștrii de externe să-și arate solidaritatea cu România… Ieri a spus că nu era un pericol. Dacă nu minte, el este un iresponsabil. Pentru că drona respectivă trebuia doborâtă, pentru că se întorcea în Ucraina. Păi nu vedeți că el nu știe să-mi explice lanțul de comandă? Până ieri spunea că el decide. Deci, la ora actuală, generalii români nu fac altceva decât să aștepte să-i cheme Radu Tudor. Ei nu fac altceva. Și, pe cât sunt minim deștepți, când ajung acolo, se prostesc… Asta a fost o nenorocită de dronă.”