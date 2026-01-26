Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”

Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”

26 ian. 2026, 16:17

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a lansat un verdict dur la adresa lui Nicușor Dan, despre care afirmă că e cel mai ridicol conducător din istoria României. Jurnalistul susține că prestația acestuia, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, este marcată de gafe, lipsă de autoritate și absența oricărui rol real de conducere. 

Ion Cristoiu a afirmat că, în opinia sa, în istoria României nu a existat un lider comparabil cu Nicușor Dan din punct de vedere al ridicolului și penibilului.

„În istoria României nu a existat un conducător atât de ridicol și penibil. Dacă noi am fi avut, într-adevăr, oameni serioși în sistem, normal era să-l schimbe. Au nevoie de el pentru că în momentul în care îl vezi așa, nu mai sperie pe nimeni.”

Jurnalistul a pus sub semnul întrebării utilitatea funcției deținute de Nicușor Dan, iar moderatorul Ionuț Cristache a pus o întrebare fundamentală legată de exercitarea puterii în stat.

„Pe cine conduce, de fapt, Nicușor Dan astăzi?”

FLASH NEWS România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
16:07
România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO
ULTIMA ORĂ Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
16:07
Ciolacu îl aduce la Buzău pe medicul Cătălin Cîrstoiu ca să îi construiască un consorţiu medical
TRANSPORT Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”
15:59
Ministrul Transporturilor anunță că au fost depuse opt oferte pentru construirea ultimului tronson al Autostrăzii ,,Unirii”
HOROSCOP Zodia nedreptățită la locul de muncă în februarie 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Nu primește recunoașterea sau recompensele meritate”
15:57
Zodia nedreptățită la locul de muncă în februarie 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Nu primește recunoașterea sau recompensele meritate”
ULTIMA ORĂ Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim”
15:53
Ministrul Justiţiei vrea strategie naţională integrată pentru combaterea infracţionalităţii juvenile: „Este momentul să construim”
SPORT Doi ROMÂNI la o partidă de fotbal din Champions League! Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu
15:44
Doi ROMÂNI la o partidă de fotbal din Champions League! Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu

