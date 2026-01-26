Ion Cristoiu dă un verdict necruțător: „Nu a existat în istoria României un conducător atât de ridicol ca Nicușor Dan”

Într-o ediție specială a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, a lansat un verdict dur la adresa lui Nicușor Dan, despre care afirmă că e cel mai ridicol conducător din istoria României. Jurnalistul susține că prestația acestuia, atât pe plan intern, cât și pe plan extern, este marcată de gafe, lipsă de autoritate și absența oricărui rol real de conducere.

Ion Cristoiu a afirmat că, în opinia sa, în istoria României nu a existat un lider comparabil cu Nicușor Dan din punct de vedere al ridicolului și penibilului.

„În istoria României nu a existat un conducător atât de ridicol și penibil. Dacă noi am fi avut, într-adevăr, oameni serioși în sistem, normal era să-l schimbe. Au nevoie de el pentru că în momentul în care îl vezi așa, nu mai sperie pe nimeni.”

Jurnalistul a pus sub semnul întrebării utilitatea funcției deținute de Nicușor Dan, iar moderatorul Ionuț Cristache a pus o întrebare fundamentală legată de exercitarea puterii în stat.