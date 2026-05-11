Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru

Surse de la Palatul Cotroceni au precizat pentru Gândul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Miercuri, 13 mai, președintele României, Nicușor Dan, va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.

Potrivit surselor Administrației Prezidențiale, la eveniment va lua parte și liderul de la Kiev, iar partea ucraineană a cerut o întâlnire bilaterală cu șeful statului român, separat de discuțiile de la Summitul B9,

Președintele Ucrainei vine cu soția la București, Olena Zelenska, care va avea program separat cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan.

Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.

Potrivit instituţiei citate, vor lua parte:

Secretarul General NATO, Mark Rutte;

Preşedintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda;

Preşedintele Republicii Estonia, Alar Karis;

Preşedintele Republicii Cehe, Petr Pavel;

Preşedintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs;

Preşedintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini;

Preşedintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb;

Prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen;

Preşedintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski;

Subsecretarul de Stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor şi securitate internaţională, Thomas DiNanno;

Ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson;

Ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide;

Secretarul de Stat permanent din cadrul Cancelariei Prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason;

Reprezentantul Permanent al Republicii Bulgaria la NATO, Ambasadorul Nikolay Milkov;

Ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Agenda evenimentului

10:30 – Primirea oficială a şefilor de delegaţie

11:00 – Sesiunea plenară a Summitului – Intervenţii introductive în deschiderea sesiunii plenare din partea Preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a Preşedintelui Republicii Polone, Karol Nawrocki

14:20 – Fotografie de familie

14:30 – Dejun de lucru

17:00 – Declaraţii de presă comune ale Preşedintelui României, Nicuşor Dan, cu Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, şi cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte.

Formatul Bucureşti 9 (B9) a fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Crimeii.

Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.

Autorul mai recomandă:

Putin este gata să se vadă cu Zelenski, dar are o cerință fermă

România, pe ultimele locuri din lume la capitolele stat de drept și transparență guvernamentală. Cum își percep românii propria țară în Indexul Democrației