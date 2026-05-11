Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru

Surse de la Palatul Cotroceni au precizat pentru Gândul că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Miercuri, 13 mai, președintele României, Nicușor Dan, va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) și al Țărilor Nordice.
Potrivit surselor Administrației Prezidențiale, la eveniment va lua parte și liderul de la Kiev, iar partea ucraineană a cerut o întâlnire bilaterală cu șeful statului român, separat de discuțiile de la Summitul B9,
Președintele Ucrainei vine cu soția la București, Olena Zelenska, care va avea program separat cu Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan.
Formatul Bucureşti 9 (B9) este o iniţiativă româno-poloneză dedicată aspectelor de securitate specifice Flancului Estic al NATO, care reuneşte statele aliate de pe Flancul Estic.
Formatul Bucureşti 9 (B9) a fost lansat în 2015, la Bucureşti, la iniţiativa comună a Preşedinţilor României, Klaus Iohannis, şi Poloniei, Andrzej Duda, ca răspuns la deteriorarea situaţiei de securitate în urma anexării ilegale a Crimeii.
Din 2022, Formatul a discutat frecvent implicaţiile substanţiale ale războiului lansat de Federaţia Rusă asupra Ucrainei, la diferite niveluri, servind şi ca platformă de consultare transatlantică cu SUA.
