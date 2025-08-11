Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu comentează întâlnirea istorică dintre Trump și Putin de pe 15 august: E un summit cu o agendă bogată, nu e vorba doar despre Ucraina

11 aug. 2025, 18:09, Emisiuni
Ion Cristoiu comentează întâlnirea istorică dintre Trump și Putin de pe 15 august: E un summit cu o agendă bogată, nu e vorba doar despre Ucraina

Ion Cristoiu susține că întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska nu vizează conflictul ruso-ucrainean, ci are mai multe în joc.

Ionuț Cristache, gazda emisiunii, precizează că „mai marii Europei” s-au reunit, în timp ce clasa politică românească nu apare „pe nicăieri”.

Ion Cristoiu susține că relațiile dintre SUA și Rusia sunt mai tensionate ca niciodată.

„De ce n-am fost prezenți? Așadar. Pe 15 august are loc o întâlnire istorică dintre doi lideri a două superputeri care nu s-au întâlnit din 2021. S-a mers atât de rău spre răcirea relațiilor mai rău ca-n Războiul Rece. Din 2015, niciun președinte rus n-a venit în America”.

Scriitorul este convins că întâlnirea de pe 15 august va avea mize mari, cu efecte la nivel planetar, însă americanii vor ieși din joc în ce privește apărarea Europei și a Ucrainei.

„Trebuie să precizez că nu este vorba de o întâlnire legată de războiul din Ucraina. Este un summit cu o agendă bogată, care cuprinde probleme de pe glob: Orientul Apropiat, BRICS, relațiile cu China, investițiile americane,  și unul din puncte este Ucraina. Părțile vor da acest punct, în legătură cu războiul din Ucraina. Cele două puteri vor propune un plan. Acest plan nu o să fie impus. America nu o să mai aibă nicio treabă după ce se aplică sau nu se aplică acest plan. Ieșim din joc. Finanțați în continuare?  Cumpărați de la noi. Dar ucrainenii deja luptă cu arme americane. E un moment care va schimba ordinea lumii”.

Urmărește ediția integrală din „Ai Aflat” – cu Ionuț Cristache” pe YouTube:

