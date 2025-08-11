Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”

Ion Cristoiu: „În ROMÂNIA fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul”

În emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache” din 11 august 2025, invitatul Ion Cristoiu a făcut mai multe observații legate de Nicolae Ceaușescu, amintind despre starea lui de sănătate și dificultățile din acea perioadă, cum ar fi faptul că avea diabet și mânca roșii cu brânză. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Ion Cristoiu a subliniat și tensiunile și dificultățile legate de comunicarea și modul în care se transmiteau informațiile în regimul comunist, exemplificând cu situații din ziarele vremii și incapacitatea de a scrie liber. Acesta a afirmat că în România atâta timp cât nu ești ridicol nu mori, iar Iliescu a fost un personaj controversat, dar important în contextul politic.

Publicistul Cristoiu a mai discutat despre electoratul român și sentimentele pe care le trezește în rândul femeilor în special, evocând imaginea maternă și legătura cu copilăria.

„În România fanariotă, da balcanică, nimic nu te omoară decât ridicolul. Da, ne-am temut de Iliescu, era urât, dar urât văzut și acum. Emil Constantinescu, să zicem, era de pesediști. Traian Băsescu… actualul nu trezește nimic. Electoratul este alcătuit din mame care și-au pierdut copiii și-l regăsesc pe el. El trezește în o mare parte din femei sentimentele materne, dar asta nu trezește autoritatea” , spune Ion Cristoiu.

In concluzie, tema emisiunii a atins aspecte referitoare la istoria recentă și memoria colectivă a României, făcând un portret analitic și cu accente critice asupra unor figuri politice.

