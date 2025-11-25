Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”

Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo”

25 nov. 2025, 15:52, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea unui localnic din Vaslui.

Publicistul a vorbit despre modul neobișnuit în care drona căzută pe teritoriul Republicii Moldova s-a „așezat” intactă pe acoperiș. Acesta a subliniat că, indiferent de explicațiile oficiale, situația rămâne greu de înțeles din punct de vedere fizic pentru că o dronă de asemenea dimensiuni nu se poate așeza pe un acoperiș „ca o frunză, ca o foaie”.

„Dom’le, cum a aterizat asta pe plăcile alea, pur și simplu așezat? Zici că a fost pusă cu mânuța acolo, îngrijită. Noi nu punem la îndoială, ne informăm doar din surse oficiale, normal, că nu vrem să ne închidă. Totuși, drona aia, am căuat tehnicalități, are vreo 200 de kilograme. Cade și ea într-un firesc, se prăbușește. Nu vine ca o foaie de hârtie, ca o frunză.”

„Aștept ca domnul președinte Nicușor Dan să se ducă și să vâre mâna în ea”

Rugat să facă o primă analiză cu privire la alerta eriană din această dimineață de pe teritoriul României, Ion Cristoiu a ironizat reacția autorităților și, în mod special, absența unei intervenții directe din partea președintelui Nicușor Dan. Jurnalistul a remarcat în stilul său caracteristic că, în locul declarațiilor ar fi fost necesară o vizită imediată a președintelui României care să verifice cu mâna drona.

„Primul lucru pe care vreau să-l remarc e că aștept ca domnul președinte Nicușor Dan să se ducă urgent la față locului și să vâre mâna în ea. Dar dacă ați observat a vârât mâna în ea, pare că-i ginecolog. Așa mă duce cu gândul. Dumneavoastră ați văzut vreodată un medic veterinar când pipăie o vacă? Vâră mâna în ea. Asta a zis el. Are și el o jucărie, da?”

