Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional”

În opinia lui Ion Cristoiu, România este o țară vulnerabilă la agresiunea rusă, apărată doar de dreptul internațional.

Scriitorul afirmă că „istoria este nedreaptă”, deși conform dreptului internațional, Rusia n-ar fi trebuit să fi ocupat teritorii din Ucraina.

„Noi suntem țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional. Armata rusă în 3 ani a ajuns acolo, să ne întrebăm unde a fost armata ucraineană. Normal era să nu fie lăsați rușii. Ei sunt aici. Istoria e nedreaptă. Ne-au luat Basarabia. Noi am supraviețuit”.

Cristoiu constată că România nu se poate apăra militar de Rusia și reamintește că majoritatea invaziilor rusești s-au încheiat cu victoria Moscovei.

„Consiliul de Coroană din iunie. Era limpede ca rușii vor interveni. Nu ne puteam apăra. Aveam două posibilități. Cunosc istoria invaziilor rusești care încep prost și se termină bine. În Rusia nu e capitalism, nu îi afectează sancțiunile. Era o minoritatea la Moscova. Am marșat pe niște minciuni. Criminalul Putin este invitat pe ușa din față în SUA”.

Urmărește ediția integrală din „Ai Aflat” – cu Ionuț Cristache” pe YouTube:

