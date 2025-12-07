Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”

Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”

07 dec. 2025, 21:20, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la urne pentru alegerea primarului Capitalei, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache spune că românii nu mai vor să iasă la vot pentru că învingătorul este stabilit de sistem și pentru faptul că nu au mai fost însuflețiți să iasă la vot după anularea alegerilor. 

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că democrația autentică a fost încălcată în România și susține că libertatea de a alege propriul favorit este încălcată. De asemenea, Ion Cristoiu spune că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut l-au convins că este în zadar să mai participe la orice fel de alegeri organizate.

 „Democrația autentică se bazează pe două libertăți. Prima, și cea mai importantă, diferită de alegerile, libertățile totale din alte regimuri, este libertatea de a vota pe cine vreau. În Uniunea Sovietică, timp de 20 de ani a fost președină. Pentru că cei care erau nemulțumiți nu aveau instrumentul votului. În comunism, în dictaturi, schimbarea clicilor de la putere se face prin niște jocuri în Comitetul Central, prin lovitură de stat. Anularea alegerilor m-a convins și pe mine că degeaba ies la vot.”

Știre în curs de actualizare!

Vezi emisiunea integral:


RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ion Cristoiu explică prezența dezastruoasă la vot: Dacă ar fi fost vot politic, ar fi ieșit mai multă lume

Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
21:05
Doru Bușcu: Sunt deja 15 ani de când România nu mai ia în calcul soluțiile și ia în calcul o formă sinecurizată de leadership politic
VIDEO Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
20:53
Doru Bușcu explică necesitatea alegerilor pentru Primăria Capitalei: Sunt niște alegeri fără importanță
AI AFLAT! Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
20:47
Ion Cristoiu: „Au dispărut rușii. Nu era normal să intervină acum?”
ULTIMA ORĂ Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
20:35
Palada, date de ultimă oră: primul clasat, peste 30%, cel de pe doi, imediat sub 30%. Candidatul de pe locul trei, candidatul antisistem, obține un loc neașteptat de bun
VIDEO Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
20:33
Ion Cristoiu spune despre Nicușor Dan că nu are viziune: Eu spun că nu există ca președinte
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
20:21
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
Sondaj INSCOP rezultate alegeri București 2025. Ciprian Ciucu îl devansează clar pe Daniel Băluță. Cum stau ceilalți candidați
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Efectul surprinzător al gazului ilariant împotriva depresiei severe
LIVE 🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
21:33
🚨 A început numărătoarea voturilor: Cine a câștigat alegerile în București și Buzău
LIVE UPDATE Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
21:31
Anca Alexandrescu mesaj dur, după exit-poll: „Prezența scăzută este din cauza celor care au dat lovitura de stat”
LIVE UPDATE George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
21:12
George Simion reacționează după ce primul exit-poll anunță victoria lui Ciucu: „Scopul unora este de a anula democrația”
LIVE UPDATE Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
21:08
Daniel Băluță, după ce exit-poll-ul arată că a pierdut Primăria Capitalei: „Rezultatul acesta este neconcludent”
EXTERNE Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
21:01
Un angajat cu 40 de ani vechime s-a întors din concediu ca să afle că a fost dat afară și că are 50.000 de euro în cont
EȘEC Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri
21:00
Cătălin Drulă, candidatul președintelui Nicușor Dan, marele învins în alegerile din București. Are și un „record”: în nici 2 ani, a pierdut 3 ture de alegeri

Cele mai noi