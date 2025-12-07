Ion Cristoiu spune că „nimeni nu i-a mai însuflețit pe oameni să iasă la vot”

Pe fondul unei prezențe extrem de scăzute la urne pentru alegerea primarului Capitalei, jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache spune că românii nu mai vor să iasă la vot pentru că învingătorul este stabilit de sistem și pentru faptul că nu au mai fost însuflețiți să iasă la vot după anularea alegerilor.

Invitatul lui Ionuț Cristache a remarcat că democrația autentică a fost încălcată în România și susține că libertatea de a alege propriul favorit este încălcată. De asemenea, Ion Cristoiu spune că anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut l-au convins că este în zadar să mai participe la orice fel de alegeri organizate.

„Democrația autentică se bazează pe două libertăți. Prima, și cea mai importantă, diferită de alegerile, libertățile totale din alte regimuri, este libertatea de a vota pe cine vreau. În Uniunea Sovietică, timp de 20 de ani a fost președină. Pentru că cei care erau nemulțumiți nu aveau instrumentul votului. În comunism, în dictaturi, schimbarea clicilor de la putere se face prin niște jocuri în Comitetul Central, prin lovitură de stat. Anularea alegerilor m-a convins și pe mine că degeaba ies la vot.”

Vezi emisiunea integral:



