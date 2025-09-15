Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”

Andrei Rosz
15 sept. 2025, 18:00, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre intrarea unor drone rusești pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Împotriva unei drone nu trimiți F-uri, pentru că ea nu trage

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre un incident în care au intrat în spațiul aerian român drone rusești. Acesta susține că Ministrul Apărării Naționale nu se poate contrazice în declarații. Într-o asemenea funcție, nu poate spune astăzi ceva și mâine să se contrazică. Jurnalistul dă de înțeles că Moșteanu asta ar face. Cristoiu subliniază că din punct de vedere militar nu a avut loc niciun incident. Faptul că au ajuns niște drone pe spațiul românesc este o simplă eroare. Acesta susține, chiar, că dronele scapă de sub control uneori. Jurnalistul menționează și că o dronă nu este altceva decât un dispozitiv fără pilot. Pentru un asemenea dispozitiv, susține acesta, nu trimiți avioane de luptă. Motivul este că o dronă nu are capacitate să tragă în ținte. În fine, jurnalistul susține că tot acest incident este o exagerare uriașă. Este o hiperbolizare care a dus la compromiterea Armatei Române. Toată lumea, mai susține acesta, se întreabă de ce nu au și doborât drona.

„Este vorba de Ministrul Apărării. El nu poate să spună ieri o chestie și azi alta. Asta vrem să subliniem, fără indignare. Pentru că cea mai mare problemă care s-a pus din punct de vedere militar și care a dus la compromiterea Armatei Române, pentru că ăsta este principalul scop… Din punct de vedere militar nu s-a întâmplat nimic. O dronă, lucru care este clar pentru orice militar că nu a fost trimisă din adins, că era una, presupun că era una rusească, care a scăpat de sub control. Este o dronă, este o jucărie. E un dispozitiv fără pilot. Împotriva unei drone nu trimiți F-uri (n.r. avion F-35), pentru că ea nu trage. Sunteți de acord? Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea Armatei Române. Toată lumea, după ce a zis și Traian Băsescu, a întrebat de ce nu ați doborât drona?”, a explicat jurnalistul.

