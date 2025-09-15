Ion Cristoiu, verdict dur în isteria dronei: „Este o exagerare uriașă, care, în ultimă instanță, a dus la compromiterea ARMATEI ROMÂNE”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre intrarea unor drone rusești pe teritoriul României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Ion Cristoiu: „Împotriva unei drone nu trimiți F-uri, pentru că ea nu trage”

Invitat la emisiunea lui Ionuț Cristache, Ion Cristoiu a vorbit despre un incident în care au intrat în spațiul aerian român drone rusești. Acesta susține că Ministrul Apărării Naționale nu se poate contrazice în declarații. Într-o asemenea funcție, nu poate spune astăzi ceva și mâine să se contrazică. Jurnalistul dă de înțeles că Moșteanu asta ar face. Cristoiu subliniază că din punct de vedere militar nu a avut loc niciun incident. Faptul că au ajuns niște drone pe spațiul românesc este o simplă eroare. Acesta susține, chiar, că dronele scapă de sub control uneori. Jurnalistul menționează și că o dronă nu este altceva decât un dispozitiv fără pilot. Pentru un asemenea dispozitiv, susține acesta, nu trimiți avioane de luptă. Motivul este că o dronă nu are capacitate să tragă în ținte. În fine, jurnalistul susține că tot acest incident este o exagerare uriașă. Este o hiperbolizare care a dus la compromiterea Armatei Române. Toată lumea, mai susține acesta, se întreabă de ce nu au și doborât drona.