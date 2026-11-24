Actrița și regizoarea Lia Bugnar a mărturisit, în emisiunea Ai Aflat! de marți, că inițial a fost susținătoare a lui Nicușor Dan, pe care l-a cunoscut când acesta era primar al Capitalei, prin intermediul regretatului Voicu Rădescu. Însă, pe parcurs, cunoscuta actriță și-a schimbat impresia produsă inițial de actualul președinte.

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Invitata jurnalistului Ionuț Cristache în studioul Gândul a dat detalii referitoare la circumstanțele în care l-a cunoscut pe Nicușor Dan și impresia bună produsă de acesta.

„Voicu l-a iubit realmente pe Nicușor Dan”

Lia Bugnar și grupul de actori au fost influențați de magia creată în jurul managerului Green Hours. Voicu Rădescu era un mare admirator al liderului de la Cotroceni, a mărturisit Lia Bugnar. Astfel, susținerea lui pentru actualul președinte i-a contaminat și pe artiști.

„Am călcat în străchini când am zis că e o idee foarte proastă ca Nicușor Dan să prindă și al doilea mandat la primărie… Eu nu am fost vrăjită niciodată de Nicușor Dan. Eu am fost îndrăgostită lulea de Voicu Rădescu. Și care el, realmente, l-a iubit pe Nicușor Dan. L-a iubit ca un câine credincios, efectiv, și-a crezut în el tare. Și ne-a dat pe brazdă și pe noi, care credeam sau nu, ce zicea Voicu, aia făceam pentru că Voicu era un visător. Și era cel mai generos dintre noi. Adică dacă Voicu zicea, vor să taie, nu știu ce copac din Cişmigiu. Care Eminescu, nu știu ce poezie a scris sub copacul ăla. Noi ne duceam să apărăm copacul. Ne durea în cot de copac, dar dacă zicea Voicu, ne duceam. (…) Dar așa a fost și cu Nicușor Dan. Exact la fel cum a fost cu diversele cauze propuse de Voicu. Puse pe masă și îmbrățișate de noi din iubire pentru Voicu”.

Când a început deziluzia

Actrița și-a reconsiderat opinia încă din primele zile de primar al Capitalei ale lui Nicușor Dan. în urma unei decizii administrative.

Și el (n.r. – Nicușor Dan) a fost în curte la Green (Hours). Acolo s-au strâns semnături. Dacă Voicu a zis că e un om ok, eu am crezut că e un om ok. După ce a ieșit primar, primul mandat, a doua zi, eu am scris asta pe Facebook ți mi-au sărit toți în cap, m-au desființat. A doua zi, una dintre primele măsuri pe care a luat-o a fost să ia cele 5 sau 6 locuri gratuite de parcare pentru actorii Teatrului de comedie. Teatrul de Comedie fiind în Centrul vechi, dacă tu îți plătești parcare acolo, dai leafa.Toată leafa, pe vremea erau și mai micuțe.Și aveau vreo 6 locuri de la Primărie. (…)

Telefonul care nu a mai sunat

Deși admite că acesta poate fi un om admirabil în anumite circumstanțe, Lia Bugnar mărturisește că a avut o deziluzie atunci când, deși i-a acordat lui Voicu Rădescu titlul de cetățean de onoare al Capitalei, actualul președinte nu l-a sunat pe acesta pe patul de spital, în ciyda faptului că știa că suferă de o boală incurabilă.