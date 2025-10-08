Mai are România șanse să fie reprimită în programul Visa Waiver? Marcel Ciolacu: ”Domnul Muraru trebuie să plece acasă”

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat pe larg situația tensionată din sânul coaliției de guvernare. Unul dintre motivele de discordie dintre PSD, partid al cărui președinte a fost până în această primăvară, și PNL este ambasadorul Romaniei la Washington, liberalul Andrei Muraru. Menținerea acestuia în funcție periclitează șansele țării noastre de a scăpa de vizele pentru America.

Chestionat de moderator pe tema delicatei relații prezente a puterii cu administrația Trump, fostul prim-ministru a criticat vehement păstrarea în funcție a controversatului Andrei Muraru.

„Categoric mai avem șanse (n.r. – să fim readmisi în programul Visa Waiver). Domnul Muraru să plece odată acasă că numai nenorociri a făcut. E expirat, e depășit, neancorat în viața publică, politică a Statelor Unite. E foarte slab. Nu a reprezentat Romania, s-a reprezentat pe dânsul acolo în cameră”, a comentat fostul premier.

Marcel Ciolacu apreciază că actualul președinte ar trebui să aibă în vedere schimbarea din funcție a reprezentantului țării noastre la Washington.

