Mesajul tranșant prin care Ciprian Ciucu vrea să convingă electoratul să-l voteze: „Oamenii nu se schimbă”

În cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și propunerea PNL pentru Primăria Capitalei, a fost pus de moderator să ofere un singur motiv pentru care consideră că ar merita votul alegătorilor. Urmăriți aici emisiunea integrală
Ciprian Ciucu a subliniat că oamenii nu se schimbă și că „cel mai bun predictor pentru viitor sunt tocmai realizările din trecut ale unei persoane.
„Cel mai bun predictor pentru comportamentul din viitor al fiecărui om este ceea ce a făcut în trecut. Oamenii nu se schimbă. Dacă un om a livrat în trecut, cel mai probabil va livra și în viitor”, a declarat Ciucu.
Acesta a spus că portofoliul proiectelor realizate în Sectorul 6 este cartea sa de vizită:
„Cartea mea de vizită este portofoliul meu de proiecte pe care le-am făcut în Sectorul 6, i cum am schimbat Sectorul 6. Orice altceva este doar inspirațional și motivațional. Uitați-vă la ce a făcut omul acela în trecut și luați o decizie.”