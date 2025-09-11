Mirel Palada: „Nu vom afla niciodată cine a decis anularea alegerilor prezidențiale din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, sociologul Mirel Palada a comentat subiectul anulării alegerilor prezidențiale și a explicat de ce crede că adevărul nu va ieși la iveală. El face o paralelă cu asasinarea lui John F. Kennedy. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Eu vreau ca cei care au luat această decizie să suporte consecințele legale”

Palada a răspuns la întrebarea lui Cristache privind cine ar fi dat semnalul pentru anularea alegerilor. El spune că o astfel de decizie este imposibil de atribuit oficial.

„Eu vreau mai mult. Eu vreau ca cei care au luat această decizie să suporte consecințele legale. Și asta nu se va întâmpla niciodată. Și nu se va întâmpla nici măcar această chestie pe care vi-o doriți dumneavoastră, să se afle vreodată cine a luat decizia de a anula alegerile. Nu o să se întâmple vreodată, pentru că asta ar însemna să pui mâna pe un personaj care să fie acuzat și asupra căruia să se zvârle acuzații penale. La fel cum nu am aflat niciodată cine l-a împușcat pe John Kennedy și aia a fost o chestie mult mai importantă. Sunt unele lucruri care sunt păzite cu religiozitate de către instituțiile de forță pentru a se oferi opiniei publice, societății civile doar varianta oficială.”, afirmă invitatul.

„Nicușor Dan a reușit să fie foarte docil și foarte recunoscător celor care l-au pus în București primar”

Ionuț Cristache l-a întrebat pe sociolog care este rolul lui Nicușor Dan în următorii ani. Mirel Palada a spus că acesta își va continua traseul de politician obedient față de cei care l-au impus în funcții.