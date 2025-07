Mirel Palada: „România este un soi de județ pentru Europa, fără putere de decizie”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada pune în discuție ideea suveranității și autonomiei României în contextul apartenenței țării noastre la anumite structuri europene și nu numai, unde anumite directive sunt impuse ca o necesitate a apartenenței. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada pune sub semnul întrebării ideea autonomiei și puterii decizionale a României în contextul apartenenței la Uniunea Europeană. Acesta susține că România adesea nu ar avea putere de decizie proprie, chiar și când vine vorba de politici interne, fiind nevoită adesea să implementeze directivele europene.

Sociologul, sarcastic, compară poziția României în Europa cu cea a unui județ din România, adică cu o oarecare autonomie locală, dar fără putere decizională. Palada adaugă că, în perspectiva sa, fondurile primite ca finanțări din partea Uniunii Europene ajung, de fapt, tot în străinătate ulterior.

„Eu am zis chestia asta de mai mult timp și depinde din ce în ce mai clar, suntem un soi de județ al Europei. Eu am zis județul Vaslui, care nu are niciun fel de autonomie. Ei se dau niște bani acolo în silă, noi zicem că îi primim, dar de fapt îi primim pe jumătate. Și jumătatea aia trebuie trimisă înapoi în străinătate, că proiectele pe care le facem, cea mai mare parte din proiecte, sunt implementate de firmele occidentale. Și atunci noi primim bani, ei se laudă că ne dau bani, dar noi îi dăm de fapt înapoi ca să le implementăm. Și suntem exact ca județul Vaslui sau județul Teleorman sau județul Severin, care nu are niciun fel de putere de decizie. Și asta înseamnă federalizare, asta înseamnă pierderea suveranității, asta înseamnă guvernie, asta înseamnă colonie.”