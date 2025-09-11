Mirel Palada: „România nu are nici trupele și nici oamenii dispuși să meargă la război”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, sociologul Mirel Palada a discutat despre scenariile războiului și care ar fi probabilitatea ca românii să fie trimiși pe front. Invitatul crede că România nu ar putea susține un asemenea scenariu militar. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Mirel Palada: „Nu are ce să pună la dispoziție”

Mirel Palada a arătat că armata română are o capacitate limitată în ceea ce privește trupele combatante. Acest lucru ar face imposibilă o implicare serioasă într-un conflict.

„Adevărul e că și chiar dacă promite, nu are ce să pună la dispoziție. Pentru că, unu, trupele noastre combatante cu adevărat sunt probabil la nivel de 20-30 de mii de persoane din totalul de 80 de mii. Vorbesc de trupe de infanterie, că nu o să trimitem acolo aviație. Și astea nu sunt atât de importante.”, a spus Palada.

Nu poți convinge oamenii să ia arma în mână

Mirel Palada a subliniat și o altă problemă: lipsa de disponibilitate a societății civile de a participa la un eventual conflict militar. El a explicat că exact tinerii care ar fi în vârstă de recrutare sunt fie reticenți, fie deja plecați în străinătate.