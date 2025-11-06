Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Nicușor Dan, campionul GAFELOR. Doru Bușcu: „El nu poate să fie un președinte care desenează viitorul”

06 nov. 2025, 15:51, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitat în ediția de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a explicat de ce Nicușor Dan transmite atât de puternic o impresie de inadecvare nu numai cu funcția, ci și cu propria realitate. Un personaj captiv unor deprinderi de cercetare și studiu din tinerețe ar putea periclita șansele unui viitor mai bun pentru România.

Cea mai recentă gafă a președintelui a avut loc chiar în timpul vizitei lui Mark Rutte, secretarul general al NATO, în România. Provocat de realizatorul emisiunii să comenteze pe tema momentelor de rătăcire tot mai dese și tot mai vizibile ale lui Nicușor Dan, inexistente la președinții anteriori, jurnalistul de la Cațavencii a explicat:

„Băsescu avea altă relație cu realitatea, cunoscută prin intermediul țigărilor, spirtoaselor. Experiența lui de viață și relațională este mult peste față de experiența unui tânăr care avea orientarea unui savant (n.red. – perioada de tinerețe a lui Nicușor Dan, când a fost cercetător). La început a petrecut multă vreme pe acest traseu, să-și facă o carieră în cercetare”.

De ce pare pierdut în spațiu șeful statului

În altă ordine de idei, o altă cauză majoră a stângăciei președintelui și a senzației pregnante pe care o transmite că este pierdut în spațiu provine, în viziunea lui Doru Bușcu – tot matematician ca formare – din lipsa de sport și mișcare fizică, dar și de aptitudinile intelectuale deosebite.

„Relația lui cu obiectele apropiate – și cred că și metodele lui de socializare – e grevată de această perioadă din viața lui când a stat mult sub presiunea matematicii. Am avut colegi care respirau aerul rarefiat al geniilor, și toți erau într-un fel. Se încheiau greșit la șireturi, loveau cu capul obiecte, însă mințile lor erau splendide”. 

Cunoscutul jurnalist apreciază că, având în vedere funcția pe care o deține, una cu impact asupra tuturor românilor, Nicușor Dan ar trebui încet-încet să înceapă să înțeleagă realitatea, fiindcă e clar că în momentul în care rămâne în captivitatea acelorași deprinderi, el nu poate să fie un președinte care desenează viitorul”. 

