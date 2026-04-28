Ion Cristoiu: Ce forță e în spatele Loviturii de forță împotriva lui Ilie Bolojan?

În cea mai recentă Pastilă a sa, gazetarul Ion Cristoiu se întreabă ce se află în spatele Loviturii de forță împotriva lui Ilie Bolojan.

„Atât în jurnalul meu video, cât și în pastila de pe site-ul Gândul, am evidențiat surprinderea mea față de anunțul făcut ieri de cele două partide, PSD și AUR, că vor depune o moțiune de cenzură în comun. Repet: ieri dimineață, doi lideri, unul de la PSD și unul de la AUR, au apărut umăr la umăr și au anunțat că au fost însărcinați de partidele lor să lucreze, din punct de vedere tehnic, la o moțiune de cenzură.

Deci anunțul nu a fost că PSD și AUR depun împreună o moțiune de cenzură, ci că deja se lucrează la ea. Acea declarație de presă, făcută – repet – umăr la umăr de cei doi, ne punea în fața unei realități, a unui proces ireversibil. Deja se lucrează la moțiune.

Asta însemna că decizia de depunere a unei moțiuni în comun fusese luată cu mult timp înainte. Nu cred că în dimineața respectivă s-a decis acest lucru. Desigur, unele amănunte par neînsemnate pentru omul simplu, ba chiar și pentru jurnalistul mai puțin atent, însă ele sunt foarte importante pentru analist și pentru istoricul clipei, pentru că ne semnalează anumite aspecte ale unui proces.

În cazul de față, din 1990 până acum am asistat la moțiuni de cenzură depuse împotriva unui guvern. Nu am pomenit până acum o moțiune de cenzură alcătuită în comun de către două partide care, până acum, nu au avut nicio legătură. Ba chiar s-au înjurat. Cea din septembrie împotriva Guvernului Cîțu, dacă nu mă înșel, în 2021, da, a fost o moțiune de cenzură în comun, dar AUR era undeva într-o parte a sălii Parlamentului.

Ceilalți de la USR au căutat să nu fie asociați direct. De data aceasta însă au apărut umăr la umăr. După aceea au venit și alte lovituri din partea PSD: boicotul întâlnirii de la Cotroceni privind PNRR și, după asta, anunțul privind retragerea secretarilor de stat. Și, pentru ca lucrurile să nu se oprească și să ne uluiască, seara s-a anunțat că sunt deja 233 de semnături, peste numărul necesar depunerii unei moțiuni de cenzură. Iar în dimineața aceasta aflăm că după-amiaza se depune moțiunea, iar pe 4 sau 5 va fi discutată. Săptămâna viitoare, teoretic, Guvernul este demis.

Avem de-a face cu o lovitură de forță. Am văzut tot felul de idei că ar fi lovitură de stat, dar moțiunea de cenzură nu ține de așa ceva. Este clar că este o lovitură de forță bine pregătită, că cineva a fost garantul, pentru că este foarte greu ca două partide care până acum nu au negociat în acest fel să acționeze atât de rapid și mai ales atât de în forță. Nu mai era loc de discuții: „ce mai stăm, depunem”.

Este clar că e vorba de un moment gândit, pentru care ar trebui să existe un garant. Eu am susținut această ipoteză: că este clar că Nicușor Dan este în spate, adică el este garantul, și cred că sunt implicați și americanii.

De ce este această lovitură de forță? Tot ce se întâmplă este o lovitură de forță menită să îl paralizeze total pe Ilie Bolojan, care a ieșit la televizor și a spus că se bate până la ultima picătură de „sânge politic”. Se urmărește luarea prin surprindere a adepților lui din PNL și a adversarilor, astfel încât aceștia să aștepte căderea guvernului și să refacă acea coaliție, nu cu AUR, ci cu PNL, destabilizând și USR-ul, care nici el nu știe ce să facă.

Foarte importantă este și derularea rapidă, precum și ideea ca noul guvern să se instaleze repede, pentru a putea lua acele măsuri legate de PNRR.

Deci putem vorbi de o lovitură de forță. Întrebarea rămâne: cine este în spatele acestei lovituri de forță împotriva lui Ilie Bolojan?”, spune Ion Cristoiu.

