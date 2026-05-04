Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”

Liderul formațiunii Uniunea Salvați România, Dominic Fritz, a afirmat, luni, 4 mai, că eforturile de reformă ale reprezentanților USR în Guvern vor continua indiferent de rezultatul moțiunii de cenzură. Marți, Parlamentul votează o moțiune de cenzură împotriva Executivului condus de Ilie Bolojan. Inițiatori sunt PSD și AUR, cele mai mari partide din România, arată Mediafax.

În context, Fritz le-a transmis parlamentarilor că pot alege responsabilitatea în detrimentul comenzilor politice.

„Susținerea voastră schimbă ecuația politică”

„Susținerea voastră schimbă ecuația politică în aceste zile. Mesajul nostru: indiferent ce se întâmplă la moțiune mâine, miniștrii USR își vor face datoria și poimâine. Vom continua să scoatem la suprafață porcăriile care au afundat țara noastră în ultimii 36 de ani și să livrăm pentru români”, a scris pe Facebook Dominic Fritz.

Liderul USR a lansat un apel la responsabilitate, susținând că parlamentarii trebuie să aleagă între respectarea deciziilor de partid sau votul în interesul cetățenilor.

„Mâine e ziua în care fiecare parlamentar poate decide: alege ordinul șefului de partid și va vota moțiunea, deși ca efect aproape imediat românii vor rămâne cu mai puțini bani în buzunare? Sau va alege responsabilitatea, calea unei Românii moderne și prospere, cu un vot pentru ca Guvernul Bolojan să poată continua curățenia începută?”, scrie Fritz.

Bilanțul miniștrilor USR, varianta lui Dominic Fritz

Mai departe, primarul orașului Timișoara evidențiază măsurile luate de miniștrii  USR. El a afirmat că scopul urmărit a fost de „a aprinde lumina”.

„Oricum ar fi, România nu se mai poate întoarce în beznă. Lumină aprinsă doar în ultimele zile de către miniștrii USR:

  • Oana Țoiu a anunțat desecretizarea arhivelor MAE din anii de după Revoluție;
  • Diana Buzoianu a obținut alocarea, în bugetul ANAR, a unor sume-record pentru investiții în baraje, podețe și diguri, ca să fim mai bine protejați în fața inundațiilor;
  • Irineu Darău a înaintat premierului propunerea de demitere a președintelui Autorității pentru Digitalizarea României, pentru că au existat prea multe blocaje în digitalizarea administrației publice;
  • Radu Miruţă a cerut demiterea șefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasați din penalități”, a apreciat Fritz.

Marți, plenul reunit al Parlamentului va dezbate și va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Moțiunea a fost depusă după ce PSD și-a retras miniștrii și toți reprezentanții din aparatul Guvernului.

