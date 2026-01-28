Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră

Victor Ponta: Eu susțin în continuare că această mezalianță sinistră, cumplită între USR, că Bolojan e USR…

Ionuț Cristache: Am tot auzit de la Rareș Bogdan și de la Crin Antonescu, acum de la dumneavoastră. Cum adică Bolojan e USR?

Ponta: Totdeauna a fost alături de ei și a gândit ca ei.

Cristache: De ce nu termină cu ipocrizia asta? S ă se ducă la ei, ori să-i ia la ei pe el să facă un partid.

Ponta: Nu are nevoie. Peneliștii sunt supraviețuitorii României. Ei au fost și cu PDL-ul, și cu PSD-ul, și cu USR-ul. De fapt, ce mai e PNL? Hai să fim serioși. Crin Antonescu o mai fi PNL-ul prin exil, c a Ovidiu la Pontul Euxin. Dar nu merge chestia asta. Nu merge să se păstreze.

Pericolul mortal pentru PSD

Pe de altă parte, există pericolul ca PSD, din cauza acestei mezalianțe politice, să-și piardă oamenii, care pentru prima oară au o alternativă, și anume AUR.