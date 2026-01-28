Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră

Ponta: Bolojan e USR. Între ei este o mezalianță sinistră

28 ian. 2026, 18:34
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și Victor Ponta pe tema disensiunilor din coaliție, și mai ales a politicii controversate a premierului. Politicianul și-a exprimat convingerea că, deși oficial este liberal, ba chiar președintele PNL, Ilie Bolojan are o atitudine tipică USR, partid pe care îl susține în ciuda tuturor scandalurilor în care au fost implicați miniștrii săi
Fostul premier a observat că între USR și premier se manifestă ”o mezalianță sinistră, cumplită”, și a adus argumente în sensul că Ilie Bolojan este, în esența și spiritul său, userist.

Totdeauna a gândit ca ei

Victor Ponta: Eu susțin în continuare că această mezalianță sinistră, cumplită între USR, că Bolojan e USR…
Ionuț Cristache: Am tot auzit de la Rareș Bogdan și de la Crin Antonescu, acum de la dumneavoastră. Cum adică Bolojan e USR?
Ponta: Totdeauna a fost alături de ei și a gândit ca ei.
Cristache: De ce nu termină cu ipocrizia asta? Să se ducă la ei, ori să-i ia la ei pe el să facă un partid.
Ponta: Nu are nevoie. Peneliștii sunt supraviețuitorii României. Ei au fost și cu PDL-ul, și cu PSD-ul, și cu USR-ul. De fapt, ce mai e PNL? Hai să fim serioși. Crin Antonescu o mai fi PNL-ul prin exil, ca Ovidiu la Pontul Euxin. Dar nu merge chestia asta. Nu merge să se păstreze.

Pericolul mortal pentru PSD

Pe de altă parte, există pericolul ca PSD, din cauza acestei mezalianțe politice, să-și piardă oamenii, care pentru prima oară au o alternativă, și anume AUR.

Ponta: Mai ales că acum, pentru PSD există un pericol mortal, care nu a existat la celelalte multe alegeri. Și anume, au unde să se ducă să voteze oamenii, la AUR. Au unde să se ducă primarii să candideze, la AUR. Au unde să se ducă parlamentarii, la AUR. 
Pericolul îl simt toți, și Grindeanu îl simte, are experiență politică, știe, a mai punctat invitatul.
