CTP s-a năpustit asupra lui Crin Antonescu pentru declarațiile făcute la Gândul despre Ilie Bolojan: l-am evaluat greșit/Are un suflet mic

Cristian Tudor Popescu a venit cu o reacție la adresa lui Crin Antonescu care, după spusele lui, are derapaje la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul lider PNL l-a a numit guvernarea lui Ilie Bolojan, drept „Bolomanie”, chiar în emisiunea „Ai aflat!”, moderată de Ionuț Cristache.

CTP, revoltat pe Crin Antonescu

„Un suflet mic și murdar

Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.”, a precizat CTP.

Crin Antonescu îi aduce acuzații lui Ilie Bolojan

Jurnalistul s-a arătat deranjat de faptul că Antonescu îl critică în repetate rânduri pe Ilie Bolojan, deși actualul premier a renunțat la candidatura pentru fotoliul de la Cotroceni și a ales să sprijine în partide precum PSD, PNL și UDMR.

„Acum însă, Antonescu, râzând prostește din fotoliul său zăcătoare, s-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR. Dl Bolojan l-a susținut public, în nume personal, din funcția de președinte interimar

În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Ei, atunci e timpul să spun și eu că l-am evaluat greșit pe C. Antonescu. L-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale. Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a mai precizat CTP.

Crin Antonescu a numit guvernarea lui Ilie Bolojan „Bolomanie”

Crin Antonescu, a criticat vehement guvernarea Bolojan, în emisiunea lui Ionuț Cristache, Ai aflat!. În opinia fostului președinte al PNL, guvernarea a ceea ce numește Bolomania se apropie de sfârșit.

Ionuț Cristache: Adică dumneavoastră credeți că guvernarea asta se apropie de final?

Crin Antonescu: Guvernarea nu știu, dar Bolomania da. Dați-mi un argument. Mie mi se pare dimpotrivă. Aparatul de propagandă duduie. Sistemul mediatic care i-a adus la putere îi susține în continuare necondiționat. Pentru că ea s-a gândit și s-a construit pe constatarea mai vechea noastră că românii par să aprecieze conducătorii duri, încruntați, hotărâți, aspri.

Recomandările autorului: