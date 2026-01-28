Lia Olguța Vasilescu îl acuză pe Ilie Bolojan pentru criza de la Electrocentrale Craiova: „Nu mai rezistă nici măcar iarna asta”

Lia Olguța Vasilescu afirmă că, după ultimele declarații ale premierului Ilie Bolojan, situația de la Electrocentrale Craiova arată clar că nu mai există timp pentru a aștepta construirea unei noi capacități de producție. Aceasta spune că centrala nu mai rezistă încă doi ani, în condițiile în care nu a primit bani nici măcar pentru reparațiile necesare în această iarnă.

„După ultimele declarații ale lui Ilie Bolojan este clar că nu mai putem aștepta să continue să dezvolte o nouă capacitate de producție care ar dura 2 ani , pentru că Electrocentrale nu mai rezista atât, neprimind bani de reparații anuale nici măcar pentru iarna aceasta , ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată.”

Edilul Craiovei subliniază că Electrocentrale Craiova nu aparține administrației locale, ci Guvernului României, și că Primăria nu are nicio altă calitate în structura de acționariat.

„Statul român deține 77,15% prin Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea deține 21,55%, iar Primăria Craiova nu face parte din acest acționariat. Proprietatea e a Guvernului, indiferent cum îl cheamă pe el. Suficient de clar, Domnule Bolojan cu ce se ocupă Electrocentrale Craiova?

În ceea ce privește proiectul noii centrale pe gaze, Vasilescu spune că acesta a fost gestionat exclusiv de Guvern, fără implicarea Primăriei Craiova. Contractul a fost semnat în 2023 și avea o valoare de 1,5 miliarde de lei.

„Contractul a fost semnat de Ministrul Energiei de atunci și de directorul Electrocentrale de atunci, Dan Vasile. Valoarea contractului era de 1,5 miliarde de lei, din care valoarea neeligibilă era de 592 milioane lei, sumă care ar fi trebuit asigurată de Guvernul României. Unde este Primăria în acest contract? Nicăieri, fiindcă nu avea nicio calitate Primăria. Cum să piardă un proiect european cum s-a întâmplat în cazul Electrocentrale, sau să cheltuiască fonduri europene pe beculețe, fiindcă acest contract a fost gestionat doar de Guvernul României, prin ministru și compania sa.”

Ea respinge acuzațiile potrivit cărora fondurile europene ar fi fost pierdute sau folosite în alt scop și susține că, în realitate, niciun ban nu a ajuns efectiv în România.

„De fapt, niciun cent din acest contract nu a ajuns în România, cu atât mai puțin să se fi cheltuit cu altă destinație. Suficient de clar, domnule Bolojan, ceva, ceva știți dumneavoastră de fonduri europene, dar tot Craiova e pe primul loc în România la absorbția de fonduri europene. Dacă nu ne credeți pe noi, căutați pe site-ul condus de colegul dumneavoastră de partid, Pîslaru.”

Lia Olguța Vasilescu afirmă că intrarea în insolvență a societății a fost cauzată de lipsa sprijinului financiar din partea Guvernului, nu de decizii ale administrației locale.

„Administrația Fondului de Mediu a cerut achitarea cu penalități a sumelor datorate, fapt imposibil de realizat, ceea ce a dus la intrarea societăților în insolvență. Domnul Bolojan, în caz că nu ați aflat, Mediul și Agenția Fondului și Agenția sunt ale Guvernului. În ceea ce privește Consiliul de Administrație, vă transmit, domnule Bolojan, că acesta este selectat de AMEPIP.”

