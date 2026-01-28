Nazare explică de ce sediul Vămii Europene trebuie să fie la București: „Capacitatea noastră în securitatea cibernetică”

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Alexandru Nazare, a propus ca sediul Vămii Europene să fie la București. El a susținut această idee chiar în Parlamentul European.

De ce ar trebui ca sediul Vămii Europene să fie la București

„Bucureștiul, din nou într-o competiție europeană importantă.

Astăzi, la Parlamentul European, am susținut candidatura României pentru găzduirea sediului Autorității Vamale a Uniunii Europene.

Este o competiție importantă, pentru că reforma vamală europeană înseamnă reguli, protejarea Pieței Unice și mai multă siguranță economică pentru cetățeni. Candidatura României este un câștig în sine și o afirmare fermă a ambițiilor noastre europene.

România intră în această cursă cu argumente clare. Bucureștiul este pregătit cu specialiști bine pregătiți, o piață a muncii competitivă și conectivitate foarte bună”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a punctat faptul că România are un avantaj în capacitatea cibernetică pe care o deține, iar Capitala deja găzduiește Centrul European de Securitate Cibernetică.

„Un avantaj major este capacitatea noastră în securitatea cibernetică. Bucureștiul găzduiește deja Centrul European de Securitate Cibernetică — un proiect câștigat printr-un efort susținut, la care am participat activ și direct. Iar această experiență contează acum: știm ce presupune o competiție europeană, știm ce se evaluează și știm cum se construiește o argumentație solidă.

Am prezentat și deciziile asumate la nivel național privind introducerea taxei pentru coletele mici din afara UE, care nu a fost populară, dar a fost necesară pentru protejarea producătorilor români care vând produse online. Am anticipat riscurile comerțului necontrolat și direcția reformei vamale europene”, a mai precizat ministrul.

Potrivit postării sale, în competiție sunt nouă orașe, iar Bucureștiul este pregătit pentru a își asuma această responsabilitate.

Recomandările autorului: