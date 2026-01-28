O femeie care a supraviețuit Holocaustului a murit de frig în propria casă în Kiev. La -18°C, apartamentul arăta ca un patinoar

Evgenia Besfamilnaia, o supraviețuitoare a Holocaustului, a fost găsită decedată în apartamentul său din Kiev din cauza frigului. O persoană care a supraviețuit genocidului secolului XX, Evgenia Besfamilnaia a sfârșit ucisă de condițiile de viață precare provocate de războiul modern, scrie Novaia Gazeta Evropa.

Cauza decesului a survenit într-o perioadă cu pene de curent prelungite, datorate atacurilor rusești, și a temperaturilor scăzute din ultima perioadă. Sfârșitul tragic al Evgeniei a devenit un simbol tragic al suferinței civililor în contextual conflictului actual dintre Rusia și Ucraina.

Au supraviețuit Holocaustului, dar au murit din cauza războiului cu Rusia

Acest caz este al treilea de acest fel, după ce alți doi supraviețuitori ai Holocaustului au sfârșit în diferite circumstanțe provocate de invazia Rusiei în Ucraina. Vanda Obiedkova, o altă supraviețuitoare a exterminărilor regimului nazist, a murit într-un subsol din Mariupol în 2022, iar Boris Romanchenko, a treia persoană, a fost ucisă de un bombardament în Harkov.

Circumstanțele morții Evgeniei Besfamilnaia au devenit cunoscute abia după spargerea unei conducte de apă. Conducta de apă, care a inundate întregul bloc, se afla chiar în apartamentul acesteia. Nimeni nu știe exact când a murit femeia, dar se știe exact cauza morții: frigul, într-o perioadă în care afară erau – 18°C. Supraviețuitorul Holocaustului de la Kiev a murit de frig în centrul istoric al orașului, în cartierul Podil, unul dintre cele mai vechi cartiere ale capitalei.

Rusia folosește frigul drept „armă”

Ucraina se confruntă în prezent cu una dintre cele mai severe crize umanitare de la începutul războiului, cauzată de combinația dintre atacurile rusești sistematice asupra rețelei electrice și un valul de frig extrem. Președintele Volodimir Zelenski a decretat stare de urgență energetică la mijlocul lunii ianuarie pentru a prioritiza resursele către infrastructura critică. Doar în Kiev, atacurile recente au lăsat temporar peste 6.000 de clădiri rezidențiale fără încălzire și aproximativ un milion de oameni fără curent.

Aceste atacuri au fost agravate de temperaturile scăzute din termometre. Ucraina a traversat cel mai geros interval din ultimii ani, cu temperaturi care au coborât constant sub -15°C și chiar -20°C pe timp de noapte.

