Misiunea unui eventual guvern Luca Niculescu va fi una extraordinar de dificilă, consideră fostul premier Victor Ponta. Noul Executiv ar trebui să mențină economia pe linia de plutire, în condițiile în care la primăvară aproape sigur nu vom mai scăpa de retrogradarea la categoria junk, a declarat Victor Ponta în emisiune Ai Aflat! de marți. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache a observat că, din experiența sa ca premier, agențiile internaționale de rating au tot interesul să protejeze afacerile de aici.

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Un guvern de „caretaker

„Se numește caretaker, cu PSD (n.r. – guvernul Niculescu să treacă cu voturile PSD). Nu poate, nu are cum altfel. Și cu voturile PNL-ului, da, și ale UDMR, normal. E un guvern de caretaker. Trebuie să scoată țara, să o treacă de… Când vin aștia cu agențiile, în martie din nou, nu? Atenție, să-ți explic ceva, că puțini explică. Eu, când am devenit prim-ministru, noi eram în junk. Și am reușit, am ieșit din junk până în 2014. Ultimii care ne-au scos au fost Standard & Poor’s. Și cu ocazia aia, înțeleg și eu mai bine cum funcționează chestia asta”.

În viziunea liderului grupului Uniți pentru România, agențiile de rating nu au o motivație să ne retrogradeze, căci sunt chiar ele investitori străini care obțin bani mulți din dobânzile cu care ne împrumută.

Câștiguri uriașe din dobânzi

„Deci oamenii ăștia nu ne bagă acum. Ți-am și zis, nu o să ne bage în junk, pentru că au foarte mulți bani băgați în România și-și iau dobândă de 8%. Dar în luna august s-a anunțat oficial că au ieșit din România 5 miliarde de euro. N-au ieșit, nu i-am scos eu cu tine într-o pungă. I-au scos oamenii care îi băgaseră aici pentru dobânzi. Dacă scoți în septembrie și-n octombrie și-n noiembrie câte 5 (n.r. – miliarde de euro) în februarie nu mai au de ce să nu ne bage în junk, că nu mai au bani aici”, a mai explicat Ponta.

Ponta: Pui degeaba niște taxe, e moartă vaca

În continuare, fostul premier a argumentat că viitorul Guvern va trebui să găsească niște soluții eficiente de relansare a economiei, care să convingă agențiile de rating. Cu o condiție, să nu pună noi taxe.