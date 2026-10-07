Ponta explică scenariul anticipatelor: Va fi o catastrofă pentru cele 4 partide/Ura pe ei este mult mai mare decât a fost pe Băsescu

Ura la nivelul societății față de principalele partide de la guvernare este la un nivel mult mai mare decât în perioada când s-a votat în favoarea suspendării fostului președinte Traian Băsescu, a afirmat fostul premier Victor Ponta în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea marca Gândul a reamintit că ne confruntăm cu o situație similară crizei politice din perioada Băsescu, când s-a cerut de două ori suspendarea acestuia, cu ajutorul alianței politice USL.

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Cine și de ce nu dorește anticipate

Politicianul este ferm convins că președintele va susține guvernul Luca Niculescu. De fapt, Nicușor Dan nu-și dorește organizarea de alegeri anticipate, afirmă Ponta.

„Da, el vrea să treacă acest guvern. Nu vrea anticipate. Spre deosebire de Bolojan, Hunor, Fritz și chiar și Grindeanu, cred că Nicușor Dan, după cum mă duce pe mine mintea și instinctul, are datele corecte. Va fi o catastrofă pentru aceste 4 partide, dacă ajungem la vot în situația actuală. Pe bună dreptate. Cred că toți oamenii vor spune, numai să le arăt la ăștia 4, mă duc și votez AUR”.

Ponta: Nu are sens ce fac

Totuși, există o diferență fundamentală: fostul președinte nu a fost atât de detestat de români pe cât sunt acum partidele PSD, PNL, USR și UDMR, care au fost la guvernare, susține Victor Ponta.

„Eu sunt foarte conștient, când am luat 60% cu USL, n-am luat doar pentru că eram frumoși Crin (Antonescu) și cu mine. Eram foarte frumoși și deștepți, dar era și ura pe Băsescu. Pentru că (n.r. – cele 4 partide amintite) nu are sens ce fac, la Băsescu înțelegeam. Bă, vrea el să îl pună pe Boc, să conducă. Înțelegeai și când îți făcea rău, când mi-a făcut aia cu plagiatul, m-am prins de ce mi-a făcut-o. La oamenii ăștia nu înțelegi, voi ce vreți, măi, de fapt? Ce vreți? Eu vreau să nu fie ălalalt, să murim toți ”.