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Politico: Criza politică pune presiune pe Nicușor Dan. Simion cere declanșarea anticipatelor: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”

Politico: Criza politică pune presiune pe Nicușor Dan. Simion cere declanșarea anticipatelor: „Nimeni nu vrea o nouă Grecie”
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Presiunea pentru alegeri anticipate crește pe fondul crizei politice prelungite din România. Liderul AUR, George Simion, amenință cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, dacă șeful statului nu declanșează alegerile anticipate. Un avertisment dur pentru viitorul României vine și de la Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat care spune că blocajul politic începe să afecteze serios economia și investițiile.

Criza politică de la București intră într-o nouă etapă, iar scenariul alegerilor parlamentare anticipate, fără precedent în România postcomunistă, este invocat tot mai des de liderii principalelor partide.

În centrul negocierilor se află acum Luca Niculescu, cea mai recentă propunere a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Niculescu trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului, după ce tentativele anterioare de formare a unui guvern au eșuat.

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Foto: Facebook/Luca Niculescu

Amintim că România traversează de deja de mai bine de cinci luni o criză politică declanșată de PSD și AUR după destrămarea coaliției de guvernare în luna mai, pe fondul disputelor privind măsurile bugetare.

Într-o analiză dedicată situației de la București, publicația Politico arată că presiunea pentru anticipate nu mai vine doar din partea opoziției, ci este discutată inclusiv de politicieni din partidele care ar putea participa la formarea unei noi majorități.

Simion amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan

George Simion susține că un guvern stabil nu mai poate fi format fără revenirea la urne și îl acuză pe șeful statului că refuză anticipatele pentru că „se teme că vom ajunge la putere”.

Liderul AUR susține că există deja sprijin parlamentar pentru declanșarea unei proceduri împotriva președintelui și avertizează că demersul ar putea căpăta amploare dacă Luca Niculescu nu obține încrederea Parlamentului, iar Nicușor Dan continuă să respingă varianta anticipatelor.

„Toată lumea spune: «Bine, dacă asta nu trece, vom merge la alegeri anticipate», dar ei nu-l cunosc pe Nicușor Dan așa cum îl cunosc eu”, a declarat George Simion pentru Politico.

Simion susține că șeful statului este „foarte încăpățânat” și că ar putea refuza declanșarea procedurilor pentru anticipate chiar și în cazul unui consens politic.

„În acest caz, vom avea numărul necesar de semnături și voturi pentru a-l suspenda cel puțin, dacă nu chiar pentru a-l demite”, a afirmat liderul AUR.

George Simion

Nicușor Dan a respins până acum posibilitatea cooptării AUR la guvernare. Președintele se opune și organizării imediate a alegerilor anticipate, argumentând că o nouă campanie electorală ar întârzia reformele bugetare și finanțarea sistemului de sănătate.

Simion încearcă, în același timp, să transmită un mesaj de stabilitate investitorilor străini în eventualitatea unei schimbări politice majore.

„Nimeni nu vrea o nouă Grecie. Vom face tot ce este necesar pentru a ne respecta angajamentele față de partenerii noștri internaționali și pentru ca aceștia să-și recupereze datoriile”, a declarat liderul AUR.

Siegfried Mureșan avertizează: Investitorii amână deja deciziile

Riscurile prelungirii crizei sunt semnalate și de Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European, a cărui nominalizare pentru funcția de premier nu a obținut susținerea necesară în Parlament.

Mureșan consideră că alegerile anticipate ar putea deveni inevitabile, deși spune că aceasta nu este varianta sa „preferată”.

„Incertitudinea politică care există acum în țară se poate transforma cu ușurință în incertitudine economică. Vedem deja că investitorii își rețin investițiile, amânând deciziile majore de investiții până când vor avea mai multă certitudine”, a declarat Siegfried Mureșan, pentru Politico.

„Dacă președintele ar fi acționat rapid în numirea unui prim-ministru în luna mai și nu ar fi amânat nominalizările, am fi putut avea chiar alegeri anticipate până acum și ne-am fi aflat într-o situație cu un nou parlament și cu un guvern stabil, cu un program pe patru ani. Așadar, în mod evident, opțiunile se restrâng și nu se îmbunătățesc, pe fondul prelungirii crizei politice”, a adăugat Mureșan.

Siegfried Muresan, premierul desemnat, sustine declaratii de presa la Palatul Parlamentului din Bucuresti, miercuri, 23 septembrie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Soarta actualei tentative de formare a guvernului depinde acum de negocierile pentru susținerea lui Luca Niculescu. PNL și USR au condiționat deja sprijinul de limitarea influenței PSD în viitorul Executiv. Nici social-democrații nu dau un „cec în alb”, guvernului Niculescu, însă transmit că vor discuta cu acesta despre programul de guvernare și lista de miniștri din care PSD vrea să facă obligatoriu parte.

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