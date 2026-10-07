„Mesajul pe care l-am primit de la investitori – care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a mai declarat Nicuşor Dan de la Praga.

Preşedintele a precizat că nu se joacă de-a soarta acestei ţări şi că oamenii i-au dat un mandat în urmă cu un an şi patru luni.

„Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune şi prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui guvern. Asta e, din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an şi 4 luni, care spune pro-occidental, şi aici e o discuţie, şi mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu vieţile lor, pur şi simplu”, a mai declarat Dan.

Preşedintele a mai invocat necesitatea unui guvern cu puteri depline

Mizele reale ale președintelui

Pentru a determina ce mize exacte are președintele, dincolo de retorica înscrisă în ADN-ul oricărui politician, Gândul a stat de vorbă cu politologul Radu Carp. Acesta apreciază că, dincolo de declarațiile sale pline de bune intenții, Nicușor Dan se teme în mod real de anticipate, care l-ar putea lăsa fără funcție.

Totuși, în viziunea analistului, „este greu de înțeles persistența lui Nicusor Dan în a refuza alegerile anticipate când, de fapt, declanșarea acestui mecanism este singura piedică în calea suspendării sale din funcție”.