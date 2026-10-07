Opțiunea pentru declanșarea de alegeri anticipate începe să atingă o masă critică, inclusiv partide politice inițial refractare susținând această variantă ca singura șansă de deblocare a crizei politice. Totuși, cele mai recente declarații ale lui Nicușor Dan atestă faptul că președintele este ferm hotărât să nu folosească oportunitatea prevăzută de Constituție de a convoca un scrutin al anticipatelor. Deși se teme în mod real de acestea, anticipatele ar putea fi marea lui șansă de a-și păstra mandatul, susține politologul Radu Carp.

Tot mai presat de partide, printre care în primul rând AUR, dar și PNL și USR, președintele Nicușor Dan s-a exprimat recent în mod nefavorabil acestei soluții.

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În repetate rânduri, dar mai ales după acutizarea crizei politice din această toamnă, preşedintele a afirmat că alegerile anticipate nu sunt soluţia şi că nu va dizolva Parlamentul.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan a mai subliniat că nu va permite AUR să intre la guvernare, deși a fost votat de mulți români.

Reamintim că luni inclusiv PNL, prin vocea deputatului Alexandru Muraru, l-a amenințat cu CCR dacă nu declanșează anticipatele.

Pe de altă parte, principala voce a opoziției, AUR, amenință tot mai frecvent cu suspendarea din funcție a președinteluu.

Președintele refuză ferm anticipatele

Anticipatele ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare, a precizat președintele pe 1 octombrie, de la Praga.

Nicuşor Dan a explicat de ce nu poate fi de acord cu alegerile anticipate. În primul rând, țara ar rămâne blocată minim 5 luni de zile, în care nu se va putea face o rectificare de buget.

„Alegerile anticipate… Teoretic sună foarte bine. Adică partidele nu se înţeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că în practică noi suntem aşa… Nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanţe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă.

„Mesajul pe care l-am primit de la investitori – care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a mai declarat Nicuşor Dan.

„Eu sunt un om responsabil, nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări”

„Mesajul pe care l-am primit de la investitori – care sunt bănci, fonduri, fonduri de pensii şi aşa mai departe, care împrumută România şi care îi asigură funcţionarea curentă, a fost nu alegerilor anticipate”, a mai declarat Nicuşor Dan de la Praga. Preşedintele a precizat că nu se joacă de-a soarta acestei ţări şi că oamenii i-au dat un mandat în urmă cu un an şi patru luni. „Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Haideţi să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate. Înseamnă Birou Electoral Central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune şi prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum şi, din nou, aceleaşi partide trebuie să negocieze formarea unui guvern. Asta e, din nou, mă întorc la mandatul pe care oamenii mi l-au dat acum un an şi 4 luni, care spune pro-occidental, şi aici e o discuţie, şi mai ales stabilitate financiară ca să nu ne jucăm cu veniturile oamenilor. Sunt oameni cu copii, cu rate, nu putem să ne jucăm cu vieţile lor, pur şi simplu”, a mai declarat Dan. Preşedintele a mai invocat necesitatea unui guvern cu puteri depline Mizele reale ale președintelui Pentru a determina ce mize exacte are președintele, dincolo de retorica înscrisă în ADN-ul oricărui politician, Gândul a stat de vorbă cu politologul Radu Carp. Acesta apreciază că, dincolo de declarațiile sale pline de bune intenții, Nicușor Dan se teme în mod real de anticipate, care l-ar putea lăsa fără funcție. Totuși, în viziunea analistului, „este greu de înțeles persistența lui Nicusor Dan în a refuza alegerile anticipate când, de fapt, declanșarea acestui mecanism este singura piedică în calea suspendării sale din funcție”.

Radu Carp arată că este tot mai vizibil curentul pro-anticipate, inclusiv în rândul partidelor, nu doar al populației. Însă Nicușor Dan nu are consilieri de politică internă la Cotroceni, minus care nu îi permite să aibă o situație clară a realității din teren.

„Observ că există deja o majoritate în favoarea anticipatelor, PNL, USR și AUR. Singurii care se opun alegerilor anticipate sunt președintele României și PSD. Deocamdată, balanța înclină mai degrabă în favoarea declanșării alegerilor anticipate decât în favoarea continuării de nominalizări de premieri. Explicațiile președintelui (n.r. – cu investitorii străini și dificultatea organizării anticipatelor) sunt elemente de fațadă. Principala lui temere este că la alegerile anticipate, AUR venind cu un scor foarte mare, va forța suspendarea lui”.

„AUR va decide suspendarea lui în orice situație”

Profesorul de la Facultatea de Științe Politice a mai explicat, în contextul în care soarta guvernului Niculescu ar putea avea soarta precedentelor desemnări de premieri ale lui Nicușor Dan, că indiferent de opțiunea șefului statului, AUR va demara oricum suspendarea sa din funcție. Eventual și cu susținerea PSD, căci cele două partide au colaborat cu succes anterior. De exemplu, la succesul moțiunii de cenzură din 5 mai, care a dus la căderea guvernului Bolojan, sau la numirea unor șefi interimari la Radio și TVR, a menționat specialistul.

„Probabil că nimeni nu mai așteaptă nimic de la Nicușor Dan. Probabil că nimeni nu i-a făcut o analiză mult mai aprofundată, care să-i spună că AUR va decide suspendarea lui în orice situație”.

Anticipatele îl feresc de suspendare, spune Carp

În altă ordine de idei, a mai explicat Radu Carp, anticipatele ar putea fi chiar șansa liderului de la Cotroceni de a evita susupendarea. Potrivit Constituției, un președinte nu poate fi suspendat pe parcursul unui proces electoral.