Analistul politic și geostrategic Ștefan Popescu a comentat, în cadrul emisiunii ”Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, pe tema poziției fragile a președintelui Franței, Emmanuel Macron, în fața valului de proteste care au dat peste cap Franța.

Amplele mișcări de protest care au cucerit Hexagonul în ultima vreme au devenit un peisaj obișnuit, a remarcat moderatorul emisiunii. Acțiunea Blocăm tot a luat amploare, nu mai puțin de 250 de proteste fiind anunțate joi.

Mandatul lui Macron, un eșec fundamental

”Ne obișnuim cu Franța reacționară, revoluționară, socială, socialistă. Dar nu putem să nu remarcăm că totul se întâmplă pe baza unui eșec fundamental al mandatului lui Macron. Economic, social, cum vrem să o luăm, răul în Franța are un chip și un nume”, a remarcat Ionuț Cristache.

În viziunea invitatului său, liderul de orientare progresistă nu mai are legitimitate populară, context în care contestarea sa la scară largă a devenit un adevărat fenomen în Franța.

”Franța anunță o schimbare puternică pe scena politică, avem o Franță blocată”, a explicat analistul, argumentând astfel:

”Macron e de vină pentru tot, nu se va mai putea reprezenta”.