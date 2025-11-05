Invitată în studioul Gândul, Gabriela Firea a comentat, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, pe tema candidaților cu cele mai mari șanse în scrutinul din 7 decembrie, care va desemna viitorul primar al Capitalei. Fostul edil apreciază că votul va fi unul preponderent emoțional, opțiunea decisivă urmând să fie luată în ultimele zile de campanie. Din păcate, trecutul arată că un vot emoțional e o tradiție proastă, apreciază social-democrata.

Gabriela Firea a făcut o dezvăluire bombă, din studioul Gândul, privind un pact secret între partenerii de coaliție ai PSD – PNL și USR – pentru alegerile din decembrie. Potrivit fostului edil al Capitalei, unul dintre aceste două partide își va retrage candidatul chiar pe ultima sută de metri a campaniei.

Votul emoțional înseamnă un oraș abandonat

În altă ordine de idei, pronosticul Gabrielei Firea se referă la un vot în esență emoțional, care va da viitorul primar în ultimele zile ale campaniei.

„Mi-aș dori Daniel Băluță să câștige, este candidatul nostru. Competiția în București este foarte dură pentru că prea contează realizări sau cât de abil ești tu în domeniul administrativ. Va fi tot un vot emoțional, sută la sută. Vă spun sincer că în ultimele zile se va decide cine va fi primar. Eu vin și spun invers: nu ne-am săturat să votăm pe emoție și să avem orașul abandonat. Cred că se va vota pe emoție, dar nu-mi place acest lucru”.

După alegerile din 7 decembrie, Firea va dezlega misterul eșecului său din 2024

Pe de altă parte, fostul primar al Capitalei a denunțat, într-o serie de comentarii, aranjamentele de culise care s-au făcut, în scrutinul din 2024, pentru ca Nicușor Dan să câștige al doilea său mandat în fruntea PMB. Actuala europarlamentară a promis că va face dezvăluiri incendiare, după alegerile locale parțiale din 7 decembrie, despre ultima sa candidatură la Primăria Capitalei.

Fostul primar a explicat că dezvăluirile vor fi făcute doar după acea dată pentru a nu afecta candidatura lui Marcel Ciolacu la șefia Consiliului Județean Buzău. „Marcel Ciolacu este candidatul nostru”, a precizat Firea în context.