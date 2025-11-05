Firea aruncă bomba: „Cred că electoratele PNL – USR se vor uni în ultima săptămână înainte de alegerile din București/Unul dintre candidați se va retrage. Am spus-o și în partid”

Gabriela Firea a vorbit în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache despre un scenariu halucinant înainte de alegerile la Primăria Capitalei. Fostul primar general susține că electoratele PNL- USR se vor uni în ultima săptămână dinaintea alegerilor pentru Capitală.

Gabriela Firea a mai precizat, în acest context, că interesul pentru câștigarea Primăriei Capitalei este mai mare decât păstrarea coaliției de guvernarea.

„Am fost și eu «beneficiarul» unirii electoratelor împotriva candidaturii mele”

„Avem un fost ministru al Transporturilor, fără rezultate notabile, cel puțin, din punctul meu de vedere și avem un om de televiziune care are notorietate. Dacă, în schimb, se va întâmpla ceea ce eu cred că este previzibil în București, și anume unirea electoratelor PNL și USR, deja se resetează întreaga campanie electorală.

Unul dintre candidați să se retragă și să anunțe că-l susține pe celălalt. Nu este o informație, asta cred eu că se va întâmpla, cunoscând politica din București destul de bine și modul lor de a acționa și a gândi. Am fost și eu «beneficiarul» unirii electoratelor, s-au unit absolut toate așa-zisele electorate de dreapta împotriva candidaturii mele și nu cred că acum vor pierde această ocazie”, a precizat Gabriela Firea.

Mizele alegerilor la Capitală

Primarul Capitalei este al doilea cel mai votat om din România, după președintele țării;

Primăria Generală este o rampă pentru Cotroceni. Doi primari au ajuns președinți în ultimii 20 de ani;

Noul primar va putea decide repartizarea impozitelor locale colectate de la bucureșteni la sectoare, în baza referendumului organizat anul trecut de Nicușor Dan;

Primarul General poate deveni următorul lider al partidului care l-a susținut în alegeri.

Cine va fi urmașul lui Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu – susținută de AUR. Unul dintre ei va fi următorul primar general.

Daniel Băluță (PSD) este cotat cel mai bine în sondaje

În privința preferințelor electorale, sondajul Avangarde îl plasează pe primul loc pe primarul sectorului 4, Daniel Băluță (PSD) cotat cu 25% din intențiile de vot iar pe locul 2 pe Ciprian Ciucu (PNL, primar sector 6) cu 23%.

Cătălin Drulă (USR) ar fi pe locul 3 al preferințelor electoratului cu doar 18% iar pe locul 4 – Anca Alexandrescu, independent – cu 16%.

Cristian Popescu Piedone (PNRR) este cotat cu doar 8% intenție de vot, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Capitală, iar Vlad Gheorghe (DREPT) ar obține 4%, Ana Ciceală (SENS)- 3% și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli) -2%.

