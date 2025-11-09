Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Prima decizie a lui Florin Călinescu dacă ar fi președinte. „Le-aș face un GARD de jur împrejur și aș da autonomie a doua zi Ținutului Secuiesc”

09 nov. 2025, 11:24, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Invitat în studioul Gândul, în cadrul unei ediții live a emisiunii Ai Aflat!, actorul Florin Călinescu a făcut un exercițiu de imaginație alături de jurnalistul Ionuț Cristache. Astfel, Călinescu și-a imaginat în direct mai multe scenarii pe care ar dori să le realizeze dacă ar fi președintele României. Unul dintre ele se referă la Ținutul Secuiesc, regiunea din Ardeal pentru care etnicii maghiari cer de mult timp autonomie.

În primul rând, a punctat invitatul jurnalistului Gândul, și-ar dori să aplice pe plan local strategia președintelui american Donald Trump, un oponent convins al politicii de încurajare a imigranților.

Un gard de 15 metri pentru unguri. Monedă, drapel, Only fans unguresc

În viziunea fantezistă a lui Călinescu, această regiune autonomă ar fi constituită numai din unguri, ar avea toate însemnele, economia și instituțiile proprii. Însă, locuitorilor acesteia li s-ar impune un regim de vize dacă ar dori să părăsească ținutul.

Având în vedere realitățile, Constituția este un mit – dau decret prezidențial: Acord independență deplină Ținutului Secuiesc. A doua zi voi face ca Trump, un gard de 15 metri în jurul ținutului. Facem enclavă? Nu, facem ziduri să nu fim atacați de români. Deci veți avea un ținut super-securizat, producția voastră, monedă, drapel, campionat de fotbal, Only fans-ul vostru numai pentru unguri (…) limbă, monedă, tot ce vrei. Economia este a voastră, dar când doriți să plecați din Ținutul Secuiesc, să vizitați să zicem Govora, serviciul de pașaport, viză. Nu știm ce faceți voi acolo după zidurile alea. Vrem să mergem la mare, aplicați pentru viză

În egală măsură, Călinescu ar suprataxa toate mărfurile produse în această regiune, iar „TVA-ul pentru ei 912%. Lucrurile sunt clare”, a conchis vedeta de televiziune.  

