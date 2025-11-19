Parchetul European preia dosarul parcării de TIR-uri din Portul Constanța. Documente false și costuri umflate de 5 ori la proiectul de 50.000.000 €

Parchetul European condus de Laura Codruța Kövesi a preluat de la DNA ancheta privind parcarea de TIR-uri din Portul Constanța, un proiect a cărui valoare ar fi urmat să crească de cinci ori, până la 50 de milioane de euro. Dosarul vizează depunerea unor documente cu informații false și neavizate, blocarea exproprierilor și posibile interese imobiliare locale.

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, a preluat de la DNA dosarul privind proiectul parcării de TIR-uri din Portul Constanța, după ce Info Sud-Est și G4Media au dezvăluit folosirea unor documente cu informații false, precum și majorarea inexplicabilă a costurilor până la 50 de milioane de euro, costuri chiar și de cinci ori mai mult decât estimarea inițială. În ordonanța DNA Constanța, consultată de reporteri, se confirmă aceste nereguli.

”Prin decizia R.002262/2025 din data de 06.11.2025 a Procurorului European Delegat s-a dispus evocarea cazului ce face obiectul dosarului rubricat. În aceste condiții, dosarul urmează a fi transmis Parchetului European (…). Dispun transmiterea dosarului penal nr. 155/9/P/2023 al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța Parchetului European, în vederea efectuării urmăririi penale în cauză”, se arată în documentul DNA.

Potrivit procurorilor, cererea de finanțare europeană și documentele anexate au fost depuse înainte ca studiul de fezabilitate să fie avizat în Comisia Tehnico-Economică sau în Consiliul de Administrație al CN Administrația Porturilor Maritime (CN APMC).

De asemenea, raportul de evaluare a terenurilor a conținut date inexacte: acestea au fost încadrate drept „curți construcții”, deși în realitate figurau pe Cadastru ca „arabil”, ceea ce le scade semnificativ valoarea.

Mai mult, certificatele de urbanism emise de Primăria Agigea, documente esențiale pentru avize, studii și exproprieri, conțin erori materiale care nu au fost clarificate înainte de depunerea cererii de finanțare. În realitate, certificatul consemnează că terenurile au fost deja expropriate, deși acest lucru este fals.

Cine și-a asumat cererea de finanțare

Documentele obținute de ISE arată că cererea de finanțare a fost semnată de Cristina Rizea, șefa departamentului Comunitate portuară și fost deputat PLUS/USR/REPER, în prezent membră PSD, aflată în calcule pentru șefia Portului Constanța. Aceasta a acționat împreună cu directorul comercial George Vișan, care îl înlocuia pe directorul general Mihai Teodorescu la momentul depunerii cererii. Vișan este inculpat în dosarul DNA privind șpăgile din Portul Constanța.

Rizea ar fi știut despre erorile din certificatul de urbanism, dar și-ar fi asumat depunerea cererii pentru finanțarea europeană de 20 de milioane de euro, parte dintr-un proiect de aproape 50 de milioane.

Compartimentul de presă al instituției a transmis că nu poate furniza alte informații referitoare la parcarea de TIR-uri din cauza unei anchete DNA:

”CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța nu poate furniza alte informații referitoare la proiectul ”Parcare securizată cu facilități de staționare în vecinătatea accesului din autostrada A4”, acesta fiind subiectul unei anchete în derulare la Direcția Națională Anticorupție”.

În răspunsul oficial către ISE și G4Media, aceasta confirmă existența erorilor și susține că Primăria Agigea a fost solicitată să trimită un certificat corect însă fără succes.

”(…) Din informatiile pe care le detinem in prezent, va comunicam ca Autoritatea Contractanta a luat legatura cu Institutia emitenta (Primăria Agigea) a Certificatului de Urbanism, informandu-i de acest aspect, insa nu au primit niciun raspuns oficial”.

În schimb, proiectantul Aduro afirmă că primăria nu ar fi răspuns deloc solicitărilor, iar erorile privesc inclusiv regimul economic al terenurilor folosite la exproprieri.

Pe lângă certificatul de urbanism cu informații false, proiectul a fost depus fără un studiu de fezabilitate finalizat. Documentul, început în urmă cu mai bine de doi ani, a fost retrimis spre refacere de două ori, din cauza obiecțiilor formulate de comisiile tehnice din Portul Constanța privind devizul și alte date tehnice. Nici până în martie 2025 studiul nu fusese avizat.

Portul Constanța a transmis că valoarea finală a proiectului nu este încă aprobată și că modificările semnificative vor fi comunicate finanțatorilor după avizare.

„Au făcut o românească”

Experți în investiții publice și fonduri europene au descris situația ca fiind „halucinantă” și caracteristică vechilor practici de depunere a proiectelor „pe repede înainte”, în baza unor documente incomplete sau neavizate.

”Doamne ferește!”, “Au făcut >”, “Este halucinant”, sunt câteva dintre reacțiile specialiștilor consultați: ”Atunci când depui o documentație pentru un aviz trebuie să fie în baza unui certificat de urbanism (…) Certificatul de urbanism nu se mai modifică decât prin reluarea procedurii și depunerea unei alte documentații. Iar reluarea întregii proceduri poate să dureze și doi ani”, a declarat specialistul în investiții publice consultat de ISE.

Un specialist a explicat că rectificarea certificatelor de urbanism nu se poate face decât prin reluarea întregii proceduri, ceea ce poate dura până la doi ani, iar schimbarea regimului terenului afectează costurile exproprierilor și indicatorii economici ai întregului proiect.

Un alt expert a spus că astfel de practici erau întâlnite cu peste 15 ani în urmă, când unii beneficiari depuneau documentația incompletă pentru a prinde finanțarea, urmând „să regleze ulterior”, lucru complet inacceptabil în prezent.