Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu l-a criticat dur pe președintele României Nicușor Dan. Acesta a afirmat că șeful statului trăiește în lumea proprie și nu se potrivește funcției pe care o deține. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Robert Turcescu l-a ironizat pe Nicușor Dan, precizând că acesta se potrivea mult mai bine în funcția de primar al Capitalei, fără să aibă atribuțiile asociate cu poziția de șef al statului.

„Omul (Nicușor Dan) nu e pe lumea noastră, el trăiește în lumea lui. Am impresia că și ăștia de la UE l-au înțeles și nu mai zic nimic. Președintele României are o stare de disconfort total în momentul în care trebuie să îndeplinească atribuțiile de președinte: să primească oaspeți străini să stea cu ei de vorbă. Ce atribuții trebuie să îi dăm? Lui îi plăcea cum era la primărie, închis într-un birou cu televizorul pornit pe desene animate, stând în lumea lui cu maldărul de hârtii pentru semnat. Asta este viața lui Nicușor, să studieze chestii legate de justiție,” a spus Turcescu.

Turcescu a comentat inclusiv aparițiile publice ale lui Nicușor Dan și atitudinea pe care acesta o afișează la fiecare eveniment, afirmând că nu este „demn de funcția de președinte”.