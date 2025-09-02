Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”

Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”

Bianca Dogaru
02 sept. 2025, 17:40, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu l-a criticat dur pe președintele României Nicușor Dan. Acesta a afirmat că șeful statului trăiește în lumea proprie și nu se potrivește funcției pe care o deține. Urmăriți aici emisiunea integrală.

Robert Turcescu l-a ironizat pe Nicușor Dan, precizând că acesta se potrivea mult mai bine în funcția de primar al Capitalei, fără să aibă atribuțiile asociate cu poziția de șef al statului.

„Omul (Nicușor Dan) nu e pe lumea noastră, el trăiește în lumea lui. Am impresia că și ăștia de la UE l-au înțeles și nu mai zic nimic. Președintele României are o stare de disconfort total în momentul în care trebuie să îndeplinească atribuțiile de președinte: să primească oaspeți străini să stea cu ei de vorbă. Ce atribuții trebuie să îi dăm? Lui îi plăcea cum era la primărie, închis într-un birou cu televizorul pornit pe desene animate, stând în lumea lui cu maldărul de hârtii pentru semnat. Asta este viața lui Nicușor, să studieze chestii legate de justiție,” a spus Turcescu.

Turcescu a comentat inclusiv aparițiile publice ale lui Nicușor Dan și atitudinea pe care acesta o afișează la fiecare eveniment, afirmând că nu este „demn de funcția de președinte”.

„Acel costum în care este îmbrăcat este un chin pentru el. Nicușor era obișnuit pe trotinetă cu ruscacul în spate și cel mult în cămașă. Sunt deja 100 de zile de când e președinte. Nu că am o stare de disconfort, dar începe să mi se facă pielea pe mine când văd că am un președinte al țării care e păcăliciul pădurii și nu se ridică la demnitatea funcții de președinte, din niciun punct de vedere. Pare tot timpul într-o stare teribilă de inadecvare, el nu e de-al locului,” a mai spus acesta.

Citește și

EMISIUNI Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
18:21
Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?”
EMISIUNI Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
17:49
Reformele lui Bolojan, un CHIN inutil. Robert Turcescu: „Tăierile au o limită și impozitările crescute vor duce la creșterea evaziunii fiscale”
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
17:36
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
SONDAJ DE OPINIE POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
17:51
POLL „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”: «Blufează premierul Ilie Bolojan cu demisia?»
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
16:58
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „E o născocire că avionul Ursulei a fost BRUIAT de ruși”
16:25
Ion Cristoiu: „E o născocire că avionul Ursulei a fost BRUIAT de ruși”
Mediafax
Vești proaste pentru românii din diaspora! MAE vrea reintroducerea unor taxe
Digi24
Financial Times îl compară pe Donald Trump cu Nicolae Ceaușescu
Cancan.ro
Despărțire-ȘOC în showbizul din România! Și-au spus ADIO înainte de nuntă
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte
Mediafax
Vacanță la mare cu doar 53 de lei/noapte. Staţiunile cu cele mai mici preţuri
Click
Ce delicatese au avut în meniu invitații de la cina de 500 de euro cu Eric Roberts?! „Nu beau și nu consum carne” VIDEO! Mesaj de suflet pentru români!
Wowbiz
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE
Cancan.ro
Caraghios: Mircea Badea a stat încordat ore în șir la piscină și... Adina Halas, spartă de celulită🤦‍♂
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu lapte cu care Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Regimul se ține doar două săptămâni! Blondina arată WOW acum
observatornews.ro
Şi-au dus fiul viu la creşă, dar l-au luat mort. Ei sunt părinţii din Timişoara care şi-au pierdut băieţelul
StirileKanalD
Ascunzătoarea lui Emil Gânj, găsită de polițiști! Ucigașul și-a construit un „adăpost” sub pământ
KanalD
Tânărul dat dispărut pe 11 august, după ce a aterizat cu o cursă Londra-Chișinău, a fost găsit mort într-o pădure. Anatolie avea doar 32 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
🔊 Cum sună Dacia Duster cu evacuare sport centrală instalată de tunerii germani?🔊
Descopera.ro
Sute de obiecte misterioase tocmai au fost găsite în Univers
Capital.ro
Anunț despre pensii. Premierul Ilie Bolojan vine cu clarificări: Este o măsură de echilibru și de normalitate
Evz.ro
Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest
A1
Ce i-a dezvăluit Mattia lui Marian despre interacțiunea cu Bianca. Mărturisirea nedifuzată la TV: "Deci v-ați sărutat?"
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
S-a descoperit locul în care Emil Gânj s-a ținut departe de polițiștii care sunt pe urmele lui, încă de când a săvârșit crima tragică! Acesta a intrat în pământ, la propriu
RadioImpuls
Anunțul momentului făcut de Ministrul Educației Daniel David! Se întorc sau nu elevii în bănci pe 8 septembrie 2025: „Nu cred că vor fi şcolile goale. Doamne, fereşte! Ar trebui să fie cazuri extrem de rare”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Peștele „extraterestru” cu cap transparent și ochi verzi care pândește în adâncurile oceanului