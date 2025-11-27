Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei

România contra Trump și a partenerului strategic. Marius Tucă: Nicușor și Bolojan merg pe contrasens într-o căruță trasă de doi ponei

27 nov. 2025, 16:15, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Ediția specială de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a găzduit un dialog cu jurnalistul Marius Tucă dedicat împlinirii unui an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a instalării unei noi formule de guvernare. În viziunea cunoscutului jurnalist, tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan semnifică o opoziție fățișă față de ideologia antiprogresistă venită de peste Ocean și a politicii administrației Trump, culminând cu o îndepărtare evidentă de partenerul strategic al României.

Marius Tucă apreciază că influența politicii administrației Trump în direcția slăbirii progresismului nu este evidentă și în România, spre deosebire de alte țări din fostul bloc comunist, precum Ungaria, Polonia sau Slovacia. Astfel, jurnalistul crede că sub conducerea Dan – Bolojan, puterea de la București nu are ezitări să îi declare război lui Donald Trump și implicit conceptului de pace. Șansa noastră este ca Trump să rămână în istorie că a făcut pace, apreciază cunoscutul jurnalist.

„Noi cu această teleguță ne îndreptăm să ne lovim frontal de Statele Unite ale Americii”

America pleacă într-o direcție și vrea pace și vrea pace. Trump mai are un pic și-i dă cap în cap pe Putin și pe Zelenski. Și Nicușor Dan cu Bolojan, într-o căruță trasă de doi ponei sau de un măgar, ei merg pe contrasens. Și din partea cealaltă a drumului vine America asta care vrea să schimbe și schimbă. În Polonia s-a schimbat, în Slovacia s-a schimbat, Ungaria e acolo, Polonia e și ea trumpistă într-un fel sau altul. Și noi cu această teleguță ne îndreptăm să ne lovim frontal de Statele Unite ale Americii, nimeni altcineva decât partenerul nostru strategic, a comentat Tucă din studioul Gândul.

România, spoliată de 35 miliarde de euro pentru a sprijini mașinăria de război

Faptul că România lui Nicușor Dan și Bolojan nu își dorește pacea este vizibil și prin sumele enorme alocate înarmării. Românii sunt spoliați, plătim 35 miliarde de euro pentru armament, a completat Tucă.

În acest context, invitatul lui Ionuț Cristache a mai observat că semnificația anulării alegerilor din 2024 și blocarea ulterioară a candidaturii lui Călin Georgescu este una puternică. Mai exact, faptul că România va rămâne neomarxistă și pro-europeană, în tabăra puterii de la Bruxelles.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul

Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul
15:38
Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul
EXCLUSIV Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un Horațiu Potra al premierului
12:55
Doru Bușcu despre numirile ciudate făcute de Ilie Bolojan. Cine este și ce sfori trage Florin Vlădică, un Horațiu Potra al premierului
EXCLUSIV Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
18:42
Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem
EXCLUSIV Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru
18:05
Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
16:59
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 27 noiembrie, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Marius Tucă
EXCLUSIV Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat
16:49
Nu a fost ușor, a fost Nicușor. Doru Bușcu comentează cele mai bune momente cu președintele în primele 6 luni de mandat
Mediafax
Romsilva vinde peste 16.000 de pomi de Crăciun. Cât costă un brad pentru împodobit
Digi24
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
Cum arată din dronă lotul autostrăzii A7 care se deschide azi complet traficului
Mediafax
Vin ploi, lapoviță și ninsoare. Vremea se răcește în toată țara
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Cancan.ro
Cine e cântăreața de muzică populară care s-a răsturnat cu mașina în Târgu-Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Unde se ducea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
O nouă metodă științifică ar putea dezvălui ce s-a întâmplat înainte de Big Bang
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
16:49
Onestitatea Regimului Bolojan: Jurnaliști bruscați, limitarea întrebărilor adresate, îngrădirea accesului la informații de interes public, interzicerea fotoreporterilor în debutul ședințelor de guvern, agenda premierului, ținută la secret, Legea Tăcerii, inițiată de apropiați ai premierului. Gândul prezintă războiul declanșat de Bolojan împotriva presei și a libertății de exprimare
LIFESTYLE Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
16:39
Obiceiurile pe care este bine să le ai vinerea. Atrag iubire și prosperitate
EXTERNE Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
16:38
Legendara țestoasă Gramma a murit. A trecut prin două războaie mondiale, pandemii și schimbarea a 20 de președinți americani. Ce vârstă fabuloasă avea
SCANDAL Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia
16:33
Social-democrații îi cer explicații de urgență lui Moșteanu în scandalul diplomelor. Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi cere chiar demisia