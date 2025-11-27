Ediția specială de joi a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a găzduit un dialog cu jurnalistul Marius Tucă dedicat împlinirii unui an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și a instalării unei noi formule de guvernare. În viziunea cunoscutului jurnalist, tandemul Nicușor Dan – Ilie Bolojan semnifică o opoziție fățișă față de ideologia antiprogresistă venită de peste Ocean și a politicii administrației Trump, culminând cu o îndepărtare evidentă de partenerul strategic al României.

Marius Tucă apreciază că influența politicii administrației Trump în direcția slăbirii progresismului nu este evidentă și în România, spre deosebire de alte țări din fostul bloc comunist, precum Ungaria, Polonia sau Slovacia. Astfel, jurnalistul crede că sub conducerea Dan – Bolojan, puterea de la București nu are ezitări să îi declare război lui Donald Trump și implicit conceptului de pace. Șansa noastră este ca Trump să rămână în istorie că a făcut pace, apreciază cunoscutul jurnalist.

„Noi cu această teleguță ne îndreptăm să ne lovim frontal de Statele Unite ale Americii”

„America pleacă într-o direcție și vrea pace și vrea pace. Trump mai are un pic și-i dă cap în cap pe Putin și pe Zelenski. Și Nicușor Dan cu Bolojan, într-o căruță trasă de doi ponei sau de un măgar, ei merg pe contrasens. Și din partea cealaltă a drumului vine America asta care vrea să schimbe și schimbă. În Polonia s-a schimbat, în Slovacia s-a schimbat, Ungaria e acolo, Polonia e și ea trumpistă într-un fel sau altul. Și noi cu această teleguță ne îndreptăm să ne lovim frontal de Statele Unite ale Americii, nimeni altcineva decât partenerul nostru strategic, a comentat Tucă din studioul Gândul.

România, spoliată de 35 miliarde de euro pentru a sprijini mașinăria de război

Faptul că România lui Nicușor Dan și Bolojan nu își dorește pacea este vizibil și prin sumele enorme alocate înarmării. Românii sunt spoliați, plătim 35 miliarde de euro pentru armament, a completat Tucă.

În acest context, invitatul lui Ionuț Cristache a mai observat că semnificația anulării alegerilor din 2024 și blocarea ulterioară a candidaturii lui Călin Georgescu este una puternică. Mai exact, faptul că România va rămâne neomarxistă și pro-europeană, în tabăra puterii de la Bruxelles.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Cum s-au anulat alegerile din 2024 pentru a i se face culoar lui Nicușor Dan. Tucă: Puteau să anuleze turul întâi, dar au anulat cu totul

Dan Dungaciu: „România este într-un RĂZBOI HIBRID de 10 ani – jumătate din România se luptă cu cealaltă jumătate”