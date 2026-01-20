Sorin Grindeanu anunță creșterea pensiilor în 2026

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat amănunte, în exclusivitate pentru Gândul, despre măsurile sociale avute în vedere de social-democrați în cadrul bugetului pe acest an, mai ales cele care prevăd creșterea pensiilor. Pensionarii sunt categoria cea mai expusă în fața inflației după recentele măsuri de austeritate, puterea lor de cumpărare scăzând dramatic, a amintit Grindeanu.

Ionuț Cristache: O chestiune pe care o așteaptă toți, ca explicație, pensii și salarii. Debutul acestui an a marcat o altă încălcare a legii, și anume nu indexăm pensiile cu inflația. Deși avem o lege, deși aș putea să o iau să vă citesc… Și v-aș întreba, din perspectivă cetățenească, dacă Guvernul nu respectă legea prin care indexează pensiile cu rata inflației, eu, cetățean, de ce aș mai respecta legea și să mă duc să-mi plătesc impozitele către guvernul din care faceți parte?

”Pensiile în anul 2026 trebuie să crească”

Sorin Grindeanu: O să-mi permit aici să răspund altcumva. Faptul că, în anul 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România… Spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creștere a pensiei de după Revoluție. Ne ducem în situația acestui an în care, și-am și spus ieri, suntem absolut hotărâți să susținem creșterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcționat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească și trebuie să existe o sumă care să acopere pierderele imense suferite de pensionari în anul 2025.

Cristache: Și când o vedeți posibilă?

Grindeanu: Vorbind și de buget, atunci vom discuta lucrurile și legăturile de aici.

Cristache: Credeți că veți găsi un corespondent de dialog la PNL?

Grindeanu: Ăsta este un motiv extrem de important pentru PSD.