Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Sorin Grindeanu anunță creșterea pensiilor în 2026

Sorin Grindeanu anunță creșterea pensiilor în 2026

20 ian. 2026, 16:28, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a dat amănunte, în exclusivitate pentru Gândul, despre măsurile sociale avute în vedere de social-democrați în cadrul bugetului pe acest an, mai ales cele care prevăd creșterea pensiilor. Pensionarii sunt categoria cea mai expusă în fața inflației după recentele măsuri de austeritate, puterea lor de cumpărare scăzând dramatic, a amintit Grindeanu. 

Ionuț Cristache: O chestiune pe care o așteaptă toți, ca explicație, pensii și salarii. Debutul acestui an a marcat o altă încălcare a legii, și anume nu indexăm pensiile cu inflația. Deși avem o lege, deși aș putea să o iau să vă citesc… Și v-aș întreba, din perspectivă cetățenească, dacă Guvernul nu respectă legea prin care indexează pensiile cu rata inflației, eu, cetățean, de ce aș mai respecta legea și să mă duc să-mi plătesc impozitele către guvernul din care faceți parte?

”Pensiile în anul 2026 trebuie să crească”

Sorin Grindeanu: O să-mi permit aici să răspund altcumva. Faptul că, în anul 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România… Spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creștere a pensiei de după Revoluție. Ne ducem în situația acestui an în care, și-am și spus ieri, suntem absolut hotărâți să susținem creșterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcționat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească și trebuie să existe o sumă care să acopere pierderele imense suferite de pensionari în anul 2025. 

Cristache: Și când o vedeți posibilă? 

Grindeanu: Vorbind și de buget, atunci vom discuta lucrurile și legăturile de aici.

Cristache: Credeți că veți găsi un corespondent de dialog la PNL?

Grindeanu: Ăsta este un motiv extrem de important pentru PSD.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Sorin Grindeanu explică de ce nu poate fi schimbat premierul. ”Nu suntem încă în acel moment”
16:07
Sorin Grindeanu explică de ce nu poate fi schimbat premierul. ”Nu suntem încă în acel moment”
VIDEO Sorin Grindeanu comentează refuzul lui Nicușor Dan de a participa la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”
15:44
Sorin Grindeanu comentează refuzul lui Nicușor Dan de a participa la Forumul Mondial: „Trebuia să fim la Davos”
EXCLUSIV Bugetul pe 2026. Grindeanu: S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cu reforma administrației publice
15:42
Bugetul pe 2026. Grindeanu: S-a acceptat pachetul de relansare economică la pachet cu reforma administrației publice
EXCLUSIV Sorin Grindeanu explică relația cu Ilie Bolojan: „Grea”. Ce spune liderul PSD despre comitetul de revizuire a legilor justiției: „Ce expertiză are Tudor Chirilă?”/”Trebuia să fim la Davos”/PSD nu susține Mercosur/Pe cine susține PSD la șefia SRI și SIE
15:24
Sorin Grindeanu explică relația cu Ilie Bolojan: „Grea”. Ce spune liderul PSD despre comitetul de revizuire a legilor justiției: „Ce expertiză are Tudor Chirilă?”/”Trebuia să fim la Davos”/PSD nu susține Mercosur/Pe cine susține PSD la șefia SRI și SIE
EXCLUSIV Nicușor Dan, tot mai inadecvat? Cristoiu: Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate
13:06
Nicușor Dan, tot mai inadecvat? Cristoiu: Să-l forțeze să-și dea demisia. Nu poate
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
18:54
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 20 ianuarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Sorin Grindeanu
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Cum influențează florile transmiterea virusurilor la albine?

Cele mai noi

Trimite acest link pe