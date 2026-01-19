Prima pagină » Actualitate » Ce riscă românii care își închiriază locuințele „la negru”. Cum se calculează impozitul anual pe care trebuie să îl plătească un proprietar

19 ian. 2026, 18:25, Actualitate
Noua metodă de calcul a taxelor și impozitelor a creat confuzie în rândul contribuabililor românilor care își dau locuințele în chirie. Conform legii, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) poate identifica venituri obținute din chirii care nu au fost declarate și poate stabili impozitul datorat, plus penalități, astfel că închirierea „la negru” poate atrage sancțiuni.

Astfel, proprietarii de case și apartamente care vor să își dea locuințele în chirie trebuie să știe că este obligatoriu să declare contractele și veniturile din chirii pentru a achita impozitul la stat. Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor încasate în cursul anului fiscal.

Pentru a afla venitul net, se scad din venitul brut cheltuielile forfetare, calculate la 30% din sumă. Astfel, impozitul anual pe care trebuie să îl plătească un proprietar este de 10% din venitul net.

Pe lângă impozitul stabilit, se adaugă dobânzi de întârziere și o penalitate de 0,08% pe zi pentru nedeclararea contractului de chirie la termen, până la achitarea integrală a obligației fiscale.

Proprietarii trebuie să știe că închirierea „la negru” atrage sancțiuni și ANAF poate identifica venituri obținute din chirii care nu au fost declarate. În acest caz, proprietarii riscă sancțiuni conform legii.

Ce prevede legea pentru persoanele care obțin venituri din chirii

Românii care realizează venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală, între 1 și 7 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea datorează impozit pe venit.

Venitul net anual din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut. Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual.

Pentru determinarea venitului net din închirierea pe termen scurt a camerelor situate în locuințe proprietate personală, contribuabilii completează numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidență fiscală și nu au obligații privind evidența contabilă, potrivit România TV.

Proprietarii care își închiriază apartamentele sunt obligați să comunice Asociației de Proprietari, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului, identitatea noilor locatari. Nerespectarea obligației atrage sancțiuni, iar amenzile îi vizează pe proprietari.

Legea prevede obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la organele fiscale teritoriale, împreună cu declararea și impozitarea veniturilor din chirie. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a-l depune la ANAF, fie online, fie direct la registratura instituției, precizează capital.ro.

