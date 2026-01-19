Prima pagină » Știri politice » Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”

Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”

19 ian. 2026, 23:10, Știri politice
Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”

Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”.

Înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL, Rareș Bogdan a spus că vrea să știe care este relația partidului cu USR și a acuzat conducerea partidului că nu se consultă cu primarii liberali în ciuda „supărării” și a „disperării” care există în rândul cetățenilor. De asemenea, europarlamentarul a afirmat că uni dintre colegii săi din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de partidul propriu.

„Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 primari de municipii de reședință de județ și primari de sectoare, de ce nu sunt consultate asociațiile asociative pentru că, înțeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma.”

Europarlamentarul susține că măsurile dure de care are nevoie România ar putea fi ocolite sau compensate cu măsuri de investiții. Rareș Bogdan a transmis că, deși România are metale rare și terenuri cu metale rare, nu se exploatează nimic.

„România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure uneori pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care este planul, strategia de investiții a României. Deși toată lumea aleargă după resurse, după metale, România are metale rare, are terenuri cu metale rare și cu toate astea nu exploatăm nimic, nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu știu ce facem cu ele, le ținem pentru ce?”, a spus Rareș Bogdan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”

Rareș Bogdan revine cu scandal la PNL. Primarii care au vorbit despre problemele lor ar fi primit vizite de la corpul de control. „Sunt foarte speriați”

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”
22:17
Ilie Bolojan i-a stricat anul sabatic lui Rareș Bogdan: „După un an de tăcere m-am hotărât să vorbesc pentru că am stat destul. Stă toată ziua încruntat, parca taie ceva”
FLASH NEWS Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
19:23
Patrick Andre de Hillerin comentează prezența președinților români la Forumul de la Davos. „Pe undeva, îi înțeleg și pe ei, omenește vorbind”
EXCLUSIV În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
19:15
În timp ce premierul Bolojan lasă orașele să înghețe, primarul Bolojan era campionul ajutoarelor pentru termoficarea Oradei: 200 de milioane de lei din Fondul de Rezervă, dublu față de celelalte municipii
NEWS ALERT Rareș Bogdan revine cu scandal la PNL. Primarii care au vorbit despre problemele lor ar fi primit vizite de la corpul de control. „Sunt foarte speriați”
18:24
Rareș Bogdan revine cu scandal la PNL. Primarii care au vorbit despre problemele lor ar fi primit vizite de la corpul de control. „Sunt foarte speriați”
FLASH NEWS CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
18:08
CTP reia textul pe care l-a scris în ziua realegerii lui Trump. „A ieșit șarpele de sub pragul lumii să se încălzească”
ULTIMA ORĂ Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
17:24
Noul director de la Apele Române vine de la Institutul de Hidrologie. Dragoş Cazan are peste 30 de ani de experienţă
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
DOLIU în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Pensie privată: 13% dintre angajați sunt în Pilonul 3. Numărul a depășit 1 milion de participanți
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Celebra actriță din serialul La bloc, însărcinată pentru a treia oară! A făcut anunțul, la 4 ani de la moartea fostului soț
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Cireșii japonezi, bulversați de schimbările climatice
VIDEO Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există
22:37
Calorifere aproape reci, dar facturi mari la întreținere. Mulți bucureșteni ar putea plăti chiar și 1.000-1.200 de lei pe căldura care nu prea există
TENSIUNI Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele
22:20
Macron nu vrea ca Franța să adere la „Consiliul Păcii” și îi respinge invitația lui Trump. Care sunt argumentele
FLASH NEWS Data la care Trump va prezenta mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” la Forumul Economic Mondial de la Davos
22:01
Data la care Trump va prezenta mandatul și textul integral al statutului „Consiliului Păcii” la Forumul Economic Mondial de la Davos
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 20 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
LIVE 🚨 Tragedia feroviară din Spania: 40 morți, 292 răniți, 2 români răniți, 31 de oameni sunt dați dispăruți. Ce raportaseră mecanicii înainte de catastrofă
21:45
🚨 Tragedia feroviară din Spania: 40 morți, 292 răniți, 2 români răniți, 31 de oameni sunt dați dispăruți. Ce raportaseră mecanicii înainte de catastrofă
TENSIUNI Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii”
21:43
Trump nu exclude folosirea forței pentru a ocupa Groenlanda, răspunzând la întrebare: „Fără comentarii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe