Europarlamentarul Rareș Bogdan, fost prim-vicepreședinte al PNL, a pornit un scandal imens în inima partidului după ce a transmis că își dorește să știe cu exactitate care este relația PNL cu USR. De asemenea, oficialul a subliniat că unii dintre colegii săi din conducerea partidului sunt „mai apropiați de USR decât de propriul partid”.

Înaintea ședinței Biroului Politic Național al PNL, Rareș Bogdan a spus că vrea să știe care este relația partidului cu USR și a acuzat conducerea partidului că nu se consultă cu primarii liberali în ciuda „supărării” și a „disperării” care există în rândul cetățenilor. De asemenea, europarlamentarul a afirmat că uni dintre colegii săi din conducerea PNL sunt mai apropiați de USR decât de partidul propriu.

„Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 primari de municipii de reședință de județ și primari de sectoare, de ce nu sunt consultate asociațiile asociative pentru că, înțeleg, România trebuie să scadă cheltuielile, România s-a întins mai mult decât i-a fost plapuma.”

Europarlamentarul susține că măsurile dure de care are nevoie România ar putea fi ocolite sau compensate cu măsuri de investiții. Rareș Bogdan a transmis că, deși România are metale rare și terenuri cu metale rare, nu se exploatează nimic.

„România are nevoie de măsuri dure, dar măsurile dure uneori pot fi ocolite sau pot fi compensate cu măsuri de investiții. Vreau să știu care este planul, strategia de investiții a României. Deși toată lumea aleargă după resurse, după metale, România are metale rare, are terenuri cu metale rare și cu toate astea nu exploatăm nimic, nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Nu știu ce facem cu ele, le ținem pentru ce?”, a spus Rareș Bogdan.

