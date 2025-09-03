Sorin Grindeanu, întrebat despre o posibilă demisie a lui Bolojan: „Nimeni nu e de NEÎNLOCUIT”

Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Sorin Grindeanu a comentat asupra modului de lucru în Coaliția de guvernare și asupra posibilei demisii a premierului Ilie Bolojan. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Nu există persoane care să fie deținătoare adevărului absolut și nu s-a născut nimeni care să aibă caracteristici de Mesia înnăscut. De aceea trebuie să învățăm că dialogul într-o Coaliție formată din patru partide și minorități trebuie să fie principalul mod colaborare,” a precizat Grindeanu.

Întrebat despre maniera de conducere a premierului, Sorin Grindeanu a subliniat că experiența lui Bolojan în administrația locală a fost diferită.

„Și dânsul învață să lucreze în Coaliție. Probabil că experiența pe care a avut-o dânsul la Bihor sau la Oradea, unde a avut majorități simple, a fost mai ușor. Aici vorbim de o Coaliție, e mai greu. Cu toții trebuie să învățăm să avem dialog. Noi nu funcționăm după ultimatumuri,” a adăugat acesta.

Referitor la eventualitatea unei demisii a premierului, Grindeanu a spus: