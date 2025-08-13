Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”

Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”

Alexandra Anton
13 aug. 2025, 18:21, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache
Ștefan Popescu: „Numai 22-23% din ucraineni mai doresc o continuare a războiului.”
Ștefan Popescu: „Eu cu ZELENSKI nu sunt deloc exigent și îl înțeleg”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ștefan Popescu a vorbit despre situația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, presiunile internaționale pentru negocieri și schimbarea opiniei publice din Ucraina în legătură cu războiul. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache.

Popescu a explicat că discuțiile recente dintre liderii americani și europeni, inclusiv întâlnirea din Alaska, au avut drept scop convingerea conducerii de la Kiev să accepte procesul de negociere.

Ștefan Popescu: „Eu cu Zelenski nu sunt deloc exigent și îl înțeleg”

„Eu cu Zelenski nu sunt deloc exigent și îl înțeleg. E foarte dificilă acea poziție. Păi, cred că ăsta este sensul întâlnirii din Alaska, practic și al discuțiilor pe care le-a avut, în special cu europenii. Practic să îl facă pe Zelenski, și nu numai Zelenski, ci și ecosistemul de putere decident, echipa decidentă de la Kiev, să accepte acest proces de negociere. Prima experiență pentru americani a fost nefericită, în sensul că ucrainenii, susținuți de europeni, dar, repet, îi înțeleg. Este de înțeles. Da, da, el se raportează și la opinia publică.”, afirmă invitatul.

Opinia publică din Ucraina s-a schimbat

Analistul a invocat date dintr-un sondaj realizat de americani. Acesta arată o inversare semnificativă a percepției ucrainenilor față de continuarea războiului.

„Deși există un sondaj făcut de americani, care arată că 69% dintre ucrainenii doresc o soluție negociată a conflictului, numai 22 sau 23% mai doresc o continuare a războiului. Există, deci, și acolo urme ale oboselii. În 2022, către sfârșitul anului, proporția era inversă, peste 70-72 de procente. Parcă, dacă-mi aduc bine aminte, oricum peste 70% dintre ucraineni doreau continuarea războiului. Acum proporția este inversă.”, spune el.

Ștefan Popescu: „Avem nevoie de angajamentul american”

Popescu a subliniat dificultatea morală a deciziilor legate de pierderi teritoriale și agresiuni.

„Este foarte greu, pentru că el nu are numai… nu cred că se uită la el. În primul rând este vorba și în fața istoriei, cum te-ai raportat la o pierdere teritorială, la o agresiune. E foarte dificil. Și aici sunt precaut. În schimb, sunt exigent cu cei care se află în afară și care nu au capacitatea să privească, să se raporteze la ce ar face ei dacă ar fi în război. Eu cred că ucrainenii trebuie sprijiniți să înțeleagă și ajutați că este singura soluție, pentru că au nevoie. Avem nevoie de angajamentul american.”, conchide Ștefan Popescu.

