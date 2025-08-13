Ștefan Popescu: „INTERESUL national este greu de definit în momentul în care ești foarte emoțional”

În emisiunea „Ai aflat” cu Ionuț Cristache din data de 13 august 2025, Stefan Popescu exprimă o opinie clară și argumentată privind necesitatea unei regândiri a politicii externe a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache.

Ștefan Popescu susține că România ar trebui să-și regăsească rațiunea și să lase deoparte emoțiile care au marcat în ultimii ani relațiile externe, în special cele cu China și Rusia. El consideră că România nu trebuie să se decupleze total de ritmul european – dat ca exemplu prin Franța și Germania –, ci să învețe din diplomația acestor țări și să-și urmărească obiectivele naționale cu luciditate și pragmatism.

Popescu subliniază necesitatea dialogului și a capacității de negociere cu toate părțile, inclusiv cu Rusia și China, oricât de sensibile ar fi aceste relații la nivel internațional și intern. În concluzie, Stefan Popescu transmite mesajul că România trebuie să adopte o politică externă echilibrată, pragmatică, care să nu ignore realitățile globale și să evite blocajele generate de emoții și prejudecăți.